دورانِ پرواز مسافر نے ساتھی مسافر کو کاٹ لیا

فلائٹ شارلٹ سے فلاڈیلفیا جا رہی تھی

ویب ڈیسک June 22, 2026
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امریکی ایئرلائنز کی شارلٹ سے فلاڈیلفیا جانے والی پرواز میں اتوار کے روز اس وقت شدید ہنگامہ برپا ہو گیا جب ایک بے قابو مسافر نے مبینہ طور پر ایک ساتھی مسافر کو کاٹ لیا اور جہاز میں موجود کئی افراد سے لڑنے کی کوشش کی۔

واقعہ اس وقت پیش آیا جب طیارہ فلاڈیلفیا ایئرپورٹ پر اترنے کے آخری مرحلے میں تھا۔ صورتحال قابو سے باہر ہونے پر عملے اور چند مددگار مسافروں نے مداخلت کی۔

واقعے کے دوران کاک پٹ سے ایئر ٹریفک کنٹرول کو کی جانے والی ریڈیو گفتگو میں پائلٹ نے فوری طور پر پولیس اور طبی عملے کو طیارہ لینڈ ہوتے ہی پہنچنے کی درخواست کی۔

پائلٹ نے ایئر ٹریفک کنٹرول کو بتایا ’وہ سب سے لڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔‘

بعد میں پائلٹ نے مزید کہا ’مجھے نہیں معلوم… شاید وہ ہوش میں نہیں ہے یا کچھ اور، لیکن اس نے ایک مسافر کو کاٹ لیا ہے۔‘

آڈیو سے اندازہ لگایا گیا کہ عملے کو شبہ تھا کہ مسافر کسی ذہنی صحت کے بحران سے گزر رہا ہو سکتا ہے۔ تاہم، واقعے کی اصل وجہ یا محرکات کی سرکاری تصدیق نہیں ہوئی۔

طیارے کے فلاڈیلفیا میں اترتے ہی حکام نے اسے اپنی تحویل میں لے لیا۔ ابھی تک ممکنہ زخمیوں یا گرفتاریوں کے بارے میں مکمل تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔
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