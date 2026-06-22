بھارت میں خطرناک بیماری کا حملہ، ایک شخص ہلاک

اسپتال میں کیے گئے ٹیسٹوں سے مریض میں اس بیماری کی تصدیق ہوئی

ویب ڈیسک June 22, 2026
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بھارت کی جنوبی مغربی ریاست کرناٹک میں سوائن فلو (ایچ 1 این 1) کے باعث ایک 41 سالہ شخص کی موت ہو گئی۔

مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق متاثرہ شخص اتوار کی شام منگلورو کے ایک نجی اسپتال میں زیرِ علاج تھا، جہاں اس نے دم توڑ دیا۔ یہ اسپتال کرناٹک کے ضلع جنوبی کنڑ میں واقع ہے اور ریاستی دارالحکومت بنگلورو سے تقریباً 345 کلومیٹر دور ہے۔

اسپتال میں کیے گئے ٹیسٹوں سے تصدیق ہوئی کہ مریض سوائن فلو کا شکار تھا۔

ایک ہیلتھ آفیسر کے حوالے سے بتایا گیا کہ بیماری کی تصدیق کے بعد حکام نے متاثرہ شخص کے قریبی اہلِ خانہ اور رابطے میں رہنے والے افراد کی نگرانی شروع کر دی ہے تاکہ ممکنہ انفیکشن کا پتا چلایا جا سکے اور وائرس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔

سوائن فلو ایک سانس کی بیماری ہے جو انفلوئنزا اے وائرس کی ایک قسم ایچ 1 این 1 سے ہوتی ہے۔ یہ وائرس عام طور پر متاثرہ شخص کے کھانسنے، چھینکنے، بات کرنے یا قریب سے سانس لینے کے دوران خارج ہونے والی بوندوں کے ذریعے پھیلتا ہے۔

ماہرین صحت کے مطابق یہ بیماری بھی عام فلو کی طرح بھیڑ والی جگہوں، اسکولوں، دفاتر، پبلک ٹرانسپورٹ اور اسپتالوں میں تیزی سے پھیل سکتی ہے۔

صحت کے ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ سوائن فلو بزرگ افراد، حاملہ خواتین، کم عمر بچوں، دائمی بیماریوں کے شکار افراد اور کمزور مدافعتی نظام رکھنے والوں کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔
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