امریکا کے صدر ڈونلد ٹرمپ نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز مکمل طور پر کھل گئی ہے اور ایران اس آبی گزر گاہ میں بہت اچھا کام کر رہاہے، تاہم اگر ایران نے معاہدے کی پابندی نہ کی تو ضروری اقدام کروں گا۔
وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ خطے میں بحری تجارت کے لیے اہم سمجھی جانے والی آبنائے ہرمز اب مکمل طور پر فعال ہے۔
انہوں نے کہا آبنائے ہرمز مکمل طور پر کھل گئی ہے اور ایران اس معاملے میں بہت اچھا کام کر رہا ہے۔تاہم امریکی صدر نے ایران کو سخت الفاظ میں خبردار بھی کیا کہ اگر تہران نے معاہدے کی پاسداری نہ کی تو امریکا وہ اقدامات کرے گا جو ضروری ہوں گے۔
انہوں نے کہا کہ جب تک ایران امریکا اور بین الاقوامی معاہدوں کا احترام کرتا رہے گا دونوں ممالک کے درمیان کسی قسم کا کوئی تنازع پیدا نہیں ہوگا۔
صدر ٹرمپ کے مطابق ایران جلد بڑے پیمانے پر ہتھیاروں کے معائنے پر رضامند ہو جائے گا اور طویل مدت کے لیے جوہری شفافیت کو یقینی بنانے پر آمادہ ہوگا۔
صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جاری بیان میں کہا کہ سب لوگ اس بات سے پوری طرح آگاہ ہیں کہ ایران مستقبل میں جوہری دیانت داری کو یقینی بنانے کے لیے وسیع پیمانے پر ہتھیاروں کے معائنے پر رضامند ہوگا۔
دوسری جانب ایران نے بھی انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے تاہم اس کے لیے ملکی قوانین اور اعلیٰ قومی اداروں کے فیصلوں کی پابندی کو لازمی قرار دیا ہے۔
ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ارنا کے مطابق وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے ساتھ اپنا تعاون پہلے سے طے شدہ طریقہ کار کے مطابق جاری رکھے گا۔