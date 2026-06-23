عالمی تنازعات کا ذمہ دار امریکا، ایٹمی طاقت ہونا اب ضرورت ہے، شمالی کوریا لیڈر

دنیا کے پردے پر ناقابل تصور اور حیران کن واقعات رونما ہورہے ہیں، کم جونگ ان

ویب ڈیسک June 23, 2026
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شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ اُن نے کہا ہے کہ عالمی تنازعات میں اضافے کے مدنظر ملک کو ایک جوہری ریاست کے طور پر قائم رکھنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق حکمراں ورکرز پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کم جونگ ان نے کہا کہ ملک کی پوزیشن بطور جوہری ریاست برقرار رکھنا عالمی سلامتی کی صورتحال سے نمٹنے کا واحد طریقہ ہے۔

کم جون ان نے کہا کہ دنیا کے پردے پر ناقابل تصور اور حیران کن واقعات رونما ہورہے ہیں اور یہ واقعات سامراجی قوتوں کے گینگسٹر اور لالچی جیسے رویوں کی وجہ سے رونما ہو رہے ہیں جس سے دنیا بھر میں تصادم مزید پرتشدد ہو رہے ہیں اور اس کا ذمہ دار امریکا ہے۔

شمالی کوریا کے لیڈر نے امریکا اور جنوبی کوریا پر الزام لگایا کہ وہ دونوں جزیرہ نما کوریا کی سلامتی کو  اپنی مشترکہ جوہری پوزیشن کو اپ گریڈ کر کے خطرناک بنا رہے ہیں اور اس کا واحد مقصد شمالی کوریا پر حملہ کرنا ہے۔
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