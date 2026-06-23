لال چوک سری نگر سے تعلق رکھنے والے ایک کشمیری شہری نے اپنے ویڈیو پیغام میں پاکستان کی عسکری قیادت کے لیے نیک تمناؤں اور حمایت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران اور امریکا کے درمیان جنگ بندی میں پاکستان کی عسکری قیادت نے اہم کردار ادا کیا، جس پر مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام انہیں خراجِ تحسین پیش کرتے ہیں۔
شہری نے اپنے بیان میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور الزام عائد کیا کہ یہ تنظیم بھارتی ایجنڈے پر کام کر رہی ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ بیرونی طاقتوں کے مفادات کے لیے سرگرم عناصر کے خلاف مؤثر کارروائی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہیں یقین ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر مقبوضہ کشمیر کے عوام کی آواز کا ساتھ دیتے رہیں گے۔
مبصرین کے مطابق یہ بیان خطے میں امن و استحکام اور مختلف سیاسی و سماجی گروہوں کے کردار سے متعلق جاری بحث کا حصہ ہے۔