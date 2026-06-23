ٹیسلا گاڑی آٹوپائلٹ موڈ میں بےقابو ہوکر گھر میں جا گھُسی، ایک خاتون ہلاک

گاڑی تقریباً 73 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی تھی

ویب ڈیسک June 23, 2026
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امریکی ریاست ٹیکساس میں ٹیسلا کی ایک گاڑی آٹوپائلٹ نظام پر بےقابو ہوکر گھر توڑ کر اندر داخل ہوگئی جس کے نتیجے میں 76 سالہ خاتون ہلاک ہوگئیں۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق واقعے کے بعد امریکی حکام نے باضابطہ تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

رپورٹس کے مطابق 19 جون کو شہر کیٹی میں ایک ٹیسلا ماڈل 3 سڑک سے بے قابو ہو کر ایک رہائشی مکان کی دیوار توڑتے ہوئے اندر داخل ہوگئی۔ گھر کے اندر موجود 76 سالہ مارتھا اویلا گاڑی کی زد میں آگئیں اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئیں۔

ڈرائیور مائیکل بٹلر نے دعویٰ کیا کہ حادثے کے وقت گاڑی کا آٹوپائلٹ نظام فعال تھا۔ تاہم ٹیسلا کے آٹوپائلٹ پروگرام کے سربراہ اشوک ایلسوامی نے کہا کہ ڈرائیور نے حادثے سے قبل ایکسیلیریٹر مکمل طور پر دبا کر نظام کو اووررائیڈ کیا اور گاڑی تقریباً 73 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی تھی۔

امریکی روڈ سیفٹی ادارے نے اس واقعے کی خصوصی حادثاتی تحقیقات شروع کر دی ہیں تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا حادثے میں ٹیسلا کے آٹوپائلٹ نظام کا کوئی کردار تھا یا نہیں۔

واضح رہے کہ یہ واقعہ ایسے وقت پیش آیا ہے جب مذکورہ بالا ادارہ پہلے ہی ٹیسلا کے آٹوپائلٹ نظاموں کے حوالے سے متعدد تحقیقات کر رہا ہے۔
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ٹیسلا گاڑی آٹوپائلٹ موڈ میں بےقابو ہوکر گھر میں جا گھُسی، ایک خاتون ہلاک

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