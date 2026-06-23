پاکستانی کیپٹل مارکیٹ پر کمپنیوں کا اعتماد مزید مستحکم، ایک اور آپی او منظور

پاکستان کی کیپٹل مارکیٹ پر کمپنیوں کا اعتماد مزید مستحکم ہو گیا ہے، جہاں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر LSE SPAC-II کی پبلک آفرنگ کی منظوری دے دی ہے۔
ایس ای سی پی کے مطابق مالی سال 2025-26 کے دوران یہ چودھواں آئی پی او ہے جس کی منظوری دی گئی ہے۔
ایس ای سی پی کے مطابق LSE SPAC-II کی پبلک آفرنگ کے تحت مجموعی طور پر 2 کروڑ شیئرز فروخت کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ ان میں سے ایک کروڑ 80 لاکھ شیئرز ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کے لیے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ 20 لاکھ شیئرز ریٹیل سرمایہ کاروں کے لیے دستیاب ہوں گے۔
اعلامیے کے مطابق ریٹیل سرمایہ کار 10 روپے فی شیئر کے حساب سے اس آفرنگ میں حصہ لے سکیں گے۔ اس پیشکش کے ذریعے مختلف سرمایہ کاروں کو پاکستان کی کیپٹل مارکیٹ میں سرمایہ کاری کے مزید مواقع فراہم کیے جائیں گے۔
ایس ای سی پی نے بتایا کہ LSE SPAC-II کے ذریعے مستقبل میں موزوں کمپنیوں کے حصول یا انضمام کے لیے سرمایہ اکٹھا کیا جائے گا۔ اسپیشل پرپز ایکوزیشن کمپنی (SPAC) ایک ایسا ڈھانچہ ہے جو سرمایہ کاروں کے فنڈز کی مدد سے مختلف کمپنیوں کے انضمام یا حصول کا عمل مکمل کرتی ہے۔
کمیشن کے مطابق حالیہ اصلاحات کے نتیجے میں آئی پی او مارکیٹ میں سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے اور سرمایہ کاروں کے لیے نئے مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ ایس ای سی پی کا کہنا ہے کہ اس پبلک آفرنگ سے نہ صرف سرمایہ کاری کے امکانات بڑھیں گے بلکہ پاکستان کی سرمایہ مارکیٹ کی گہرائی اور وسعت میں بھی مزید اضافہ متوقع ہے۔