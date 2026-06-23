کراچی میں محرم کے مرکزی جلوسوں کی سیکیورٹی کو حتمی شکل دے دی گئی

سیکیورٹی پر ساڑھے سات ہزار سے زائد افسران اور جوان سیکیورٹی فرائض انجام دیں گے

ویب ڈیسک June 23, 2026
facebook whatsup
کراچی:

کراچی میں 8، 9 اور 10 محرم الحرام کے مرکزی جلوسوں کی سیکیورٹی کو حتمی شکل دے دی گئی۔

ایڈیشنل آئی کراچی آزاد خان کے مطابق محرم الحرام کے مرکزی جلوسوں کی سیکیورٹی پر ساڑھے سات ہزار سے زائد افسران اور جوان سیکیورٹی فرائض انجام دیں گے۔

تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز کمشنر کراچی سید حسن نقدی اور ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان نے نمائش چورنگی کا تفصیلی دورہ کیا اور انتظامات کا معائنہ اور جائزہ لیا جبکہ ماتحت افسران کو ضروری ہدایات جاری کی۔

کمشنر کراچی اور ایڈیشنل آئی جی کراچی کے دورے کے موقع پر ڈی ائی جی ساؤتھ سید اسد رضا، ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ، ڈی آئی جی ایسٹ فرخ علی، ایس ایس پیز ایسٹ زبیر نذیر شیخ، ایس ایس پی سٹی فرخ رضا، ایس ایس پی ساؤتھ مہزور علی، ڈپٹی کمشنر ساؤتھ جاوید نبی کھوسہ اور دیگرافسر موجود تھے۔

ایڈیشنل آئی کراچی آزاد خان نے ایکسپریس سے خصوصی گفگتو کرتے ہوئے بتایا کی کراچی میں 8، 9 اور 10 محرم الحرام کا مرکزی جلوس انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اور محرم الحرام کے مرکزی جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے مجموعی طور پر ساڑھے سات ہزار سے زائد افسران اور جوان سیکیورٹی فرائض انجام دیں گے جن میں ٹریفک پولیس کے افسران و جوان بھی شامل ہیں۔

آزاد خان نے بتایا کہ 8، 9 اور 10 محرم الحرام کے مرکزی جلوسوں کے لیے ایک ہی طرح کی سیکیورٹی پلان مرتب کیا گیا ہے، محرم الحرام کے مرکزی جلوس کے روٹس کو مکمل سیل اور جلوسوں کے روٹس پر روف ٹاپ سیکیورٹی لگائی جائے گی۔

انہوں نے بتایا کہ مرکزی جلوسوں کے روٹس کو بم ڈسپوزل اسکواڈ یونٹ اور کے نائن یونٹ دونوں سے سوئپنگ کرائی جائے گی۔

آزاد خان کا کہنا تھا کہ محرم الحرام کے موقع پر کوئی مخصوص تھریٹ موجود نہیں ہے لیکن جب بھی اس طرح کے بڑے اجتماعات ہوتے تو سیکیورٹی اور حادثات کے حوالے سے خطرات موجود ہوتے ہیں۔

انہوں نے بتایا کہ مرکزی جلوسوں کے حوالے سے صرف دہشتگردی نہیں بلکہ سیکیورٹی، سیفٹی اور مینجمنٹ کے حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ٹریفک پلان بھی سکیورٹی پلان کا حصہ ہے، ٹریفک پولیس کی جانب سے متبادل راستوں کا تعین کر لیا گیا ہے، جلوس کے شرکاء کے لیے پارکنگ کی سہولت بھی موجود ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

جج کی نیت صرف اللہ جانتا ہے، ہمیں اس طرف نہ لے کر جائیں کہ بے ایمان لکھ دیں، سپریم کورٹ

Express News

شرپسند بی وائی سی کا مسنگ پرسنز بیانیہ بے نقاب، لاپتا شخص فتنۃ الہندوستان کا دہشت گرد نکلا

Express News

لاہور: یونیورسٹی کی طالبہ کو مبینہ طور پر ہراساں کرنے والا رکشہ ڈرائیور گرفتار

Express News

پی ٹی آئی راہنماوں کیخلاف چالان جمع نہ کروانے پر سخت اقدام، پولیس افسر کو ایک ماہ قید کی سزا

Express News

چمن بارڈر پر ون ڈاکومنٹ پالیسی کا نفاذ، 500 نوجوانوں کو بیرون ملک روزگار کی فراہمی کا فیصلہ

Express News

پاکستان میں بنجر زمینوں کی بحالی اور جدید زراعت کے فروغ کی جانب بڑا قدم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو