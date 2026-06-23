میڈونا کی بائیوپک کیوں نہ بن سکی؟ پاپ کوئین نے برسوں بعد خاموشی توڑ دی

یہ بائیوپک 2021 میں یونیورسل پکچرز نے سخت مقابلے کے بعد حاصل کی تھی

ویب ڈیسک June 23, 2026
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عالمی شہرت یافتہ پاپ اسٹار میڈونا نے اپنی زندگی پر بننے والی مجوزہ بائیوپک کے منسوخ ہونے کی اصل وجہ پہلی مرتبہ کھل کر بیان کی ہے۔

طویل عرصے سے زیرِ بحث اس منصوبے کے بارے میں مداحوں میں کافی تجسس پایا جاتا تھا، تاہم اب گلوکارہ نے اس کے پس منظر سے پردہ اٹھا دیا ہے۔

ایک حالیہ انٹرویو میں میڈونا نے بتایا کہ اس فلم پر تقریباً چار برس تک کام جاری رہا۔ ان کے مطابق ابتدائی دو سال اسکرپٹ کی تیاری میں صرف ہوئے جبکہ اگلے دو برس بجٹ، کاسٹنگ اور پری پروڈکشن کے مختلف مراحل پر کام کیا جاتا رہا۔ تاہم بالآخر مالیاتی معاملات اور منصوبے کے حجم سے متعلق اختلافات کے باعث فلم کو روکنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔

میڈونا کا کہنا تھا کہ ان کی زندگی کا سفر غیر معمولی تجربات اور طویل جدوجہد پر مشتمل ہے، جسے مؤثر انداز میں بڑی اسکرین پر پیش کرنے کے لیے ایک بڑے بجٹ کی ضرورت تھی۔ انہوں نے بتایا کہ پروڈکشن کمپنی منصوبے کی لاگت اور اس کے دائرۂ کار کے حوالے سے پوری طرح مطمئن نہیں تھی، جس کے باعث معاملات آگے نہ بڑھ سکے۔

گلوکارہ کے مطابق اخراجات کم کرنے کے لیے فلم کی شوٹنگ سربیا میں کرنے کی تجویز بھی زیرِ غور آئی تھی، لیکن اسٹوڈیو نے اس آپشن پر اعتماد کا اظہار نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ انہیں یہ احساس ہونے لگا کہ شاید اسٹوڈیو ان کے تخلیقی وژن پر مکمل یقین نہیں رکھتا، جس نے منصوبے کی راہ مزید مشکل بنا دی۔

میڈونا نے یہ بھی بتایا کہ یونیورسل پکچرز کے ساتھ معاہدہ ختم ہونے کے بعد نیٹ فلکس نے اس کہانی کو فلم کے بجائے ایک سیریز کی شکل میں پیش کرنے میں دلچسپی دکھائی، لیکن وہاں بھی مختلف قانونی اور مالی رکاوٹیں سامنے آئیں۔ ان کے مطابق یونیورسل کے ساتھ تیار کیے گئے اسکرپٹ کے حقوق واپس حاصل کرنے کے لیے بھاری رقم درکار تھی، جس کے باعث نئے سرے سے کام شروع کرنا پڑا۔

پاپ اسٹار نے بتایا کہ نئی سیریز کے لیے موزوں شو رنر کی تلاش کئی ماہ تک جاری رہی، لیکن اس دوران کوئی حتمی پیش رفت نہ ہو سکی۔ یہی وجہ تھی کہ منصوبہ عملی شکل اختیار نہ کر سکا۔

واضح رہے کہ یہ بائیوپک 2021 میں یونیورسل پکچرز نے سخت مقابلے کے بعد حاصل کی تھی۔ اس منصوبے میں میڈونا خود شریک مصنفہ اور ہدایت کار کے طور پر شامل تھیں، جبکہ 2022 میں ان کے کردار کے لیے اداکارہ جولیا گارنر کا انتخاب بھی کر لیا گیا تھا۔ تاہم تمام تر تیاریوں کے باوجود یہ خواب ابھی تک حقیقت کا روپ نہیں دھار سکا۔
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