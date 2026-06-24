گرمیوں کے موسم میں کھیرا سب سے زیادہ پسند کی جانے والی غذاؤں میں شامل ہے۔ پانی سے بھرپور یہ سبزی جسم کو ٹھنڈک فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ غذائیت بھی دیتی ہے، تاہم ماہرینِ غذائیت کا کہنا ہے کہ کھیرا ہر شخص کے لیے یکساں طور پر موزوں نہیں ہوتا اور بعض افراد میں اس کے استعمال سے صحت کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔
ماہرین کے مطابق کھیرے میں موجود فائبر اور قدرتی مرکبات کچھ حساس افراد کے نظامِ ہاضمہ کو متاثر کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر زیادہ مقدار میں یا چھلکے سمیت کھیرا کھانے سے بعض لوگوں کو پیٹ پھولنے، گیس، معدے میں مروڑ، بدہضمی اور دیگر شکایات کا سامنا ہو سکتا ہے۔
غذائی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ زیادہ کڑوا ذائقہ رکھنے والے کھیروں سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ ان میں موجود کچھ قدرتی مرکبات کی مقدار زیادہ ہو سکتی ہے، جو متلی، قے، پیٹ درد اور اسہال جیسی علامات پیدا کر سکتے ہیں۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ کچا کھیرا اگر اچھی طرح صاف نہ کیا جائے یا غیر محفوظ طریقے سے رکھا گیا ہو تو اس پر موجود جراثیم فوڈ پوائزننگ کا باعث بن سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں بخار، قے، متلی، اسہال اور شدید معدے کی تکلیف جیسی علامات سامنے آ سکتی ہیں۔
اگرچہ کھیرے سے الرجی کے واقعات کم ہوتے ہیں، لیکن بعض افراد میں اس کا ردِعمل بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ الرجی کی صورت میں منہ یا گلے میں خارش، ہونٹوں یا زبان کی سوجن، گلے میں جلن، جلد پر دانے اور ہاضمے کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اگر علامات شدید ہوں تو فوری طور پر طبی مدد حاصل کرنی چاہیے۔
کھیرا چونکہ پانی کی مقدار زیادہ رکھتا ہے، اس لیے اس میں پیشاب آور خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں۔ ضرورت سے زیادہ کھانے سے بار بار پیشاب آنے کی شکایت ہو سکتی ہے، جبکہ ایسے افراد جنہیں سیال مادوں کے استعمال میں احتیاط کا مشورہ دیا گیا ہو، انہیں کھیرا استعمال کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے رہنمائی لینی چاہیے۔
ماہرین نے کھیرا محفوظ طریقے سے استعمال کرنے کے لیے مشورہ دیا ہے کہ اسے اچھی طرح دھو کر کھایا جائے، صاف اور ٹھنڈی جگہ پر محفوظ رکھا جائے، زیادہ کڑوے کھیروں سے پرہیز کیا جائے اور اسے مناسب مقدار میں استعمال کیا جائے۔ حساس معدے والے افراد کے لیے بہتر ہے کہ کھیرا چھیل کر کھائیں۔
ماہرین کے مطابق زیادہ تر افراد کے لیے کھیرا ایک صحت بخش اور جسم کو پانی فراہم کرنے والی بہترین غذا ہے، تاہم کچھ لوگوں میں یہ اپھارے یا دیگر ہاضمے کے مسائل کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے اپنی جسمانی کیفیت کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کا استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے۔