اسرائیل کے سابق وزیراعظم کا ایران میں جدید نظام اسمگل کرنے کا اعتراف

ایران پہلے ہی ایلون مسک کی کمپنی اور امریکا پرآلات اسمگل کرنے کا الزام عائد کرتا رہاہے

ویب ڈیسک June 23, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

اسرائیل کے سابق وزیراعظم نیفتالی بینیٹ نے اعتراف کیا ہے کہ اسرائیل نے ایران میں حکومت مخالف مظاہرین کی مدد کے لیے اسٹارلنک انٹرنیٹ ریسیورز اسمگل کیے تھےجبکہ بینجمن نیتن یاہو کی حکومت نے اس منصوبے کو آگے نہیں بڑھایا۔

غیرملکی خبرایجنسی کی رپورٹ کے مطابق 2021 سے 2022 تک اسرائیل کے وزیراعظم رہنے والے نیفتالی بینیٹ نے یروشلم میں منعقدہ نے این ایس انٹرنیشنل پالیسی سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ایران میں لاکھوں اسٹارلنک ریسیپٹرز حاصل کرکے اسمگل کرنے کا عمل شروع کیا تھا، جس سے انٹرنیٹ اور سوشل نیٹ ورکس کی مسلسل دستیابی ممکن ہوسکتی تھی۔

سابق اسرائیلی وزیراعظم نے کہا کہ ان آلات کا مقصد مظاہرین کو باہمی رابطہ اور تنظیم سازی میں مدد دینا تھا تاکہ وہ ایرانی حکومت کا تختہ الٹ سکیں مگر بدقسمتی سے موجودہ نااہل اسرائیلی حکومت نے یہ کام روک دیا اور جب احتجاجی تحریک شروع ہوئی تو یہ بنیادی ڈھانچہ موجود نہیں تھا۔

دوسری جانب اسرائیلی وزیراعظم بینجمن نیتن یاہو کے دفتر سے جاری بیان میں نیفتالی بینیٹ کے اس بیان پر فوری طور پر کوئی وضاحت نہیں کی گئی۔

ایران اس سے قبل دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مسک کی سیٹلائٹ کے ذریعے انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والی کمپنی اسپیس ایکس کی ملکیت اسٹارلنک اسرائیل اور امریکا پر الزام عائد کر چکا ہے کہ ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ آلات اسمگل کیے گئے ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

امریکا ایران مذاکرات کے بعد تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی، آبنائے ہرمز سے سپلائی بحال ہونے لگی

Express News

بھارت کی جین زی تحریک مودی سرکار کیلئے بڑا امتحان بن گئی

Express News

مودی کی ناقص حکمتِ عملی، منی پور میں خانہ جنگی کے  شدید خطرات

Express News

اسرائیل نے جنگ بندی توڑی تو خاموش نہیں رہیں گے، حزب اللہ کی نئی وارننگ

Express News

میانمار کی فوج نے 6 ماہ میں 700 سے زائد شہری مار ڈالے، اقوام متحدہ کی چونکا دینے والی رپورٹ

Express News

ٹیسلا گاڑی آٹوپائلٹ موڈ میں بےقابو ہوکر گھر میں جا گھُسی، ایک خاتون ہلاک

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو