سابق فاسٹ بولر شعیب اختر کے بڑے بھائی شاہد اختر انتقال کر گئے

نماز جنازہ آج اسلام آباد میں ادا کی جائے گی

ویب ڈیسک June 24, 2026
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اسلام آباد:

قومی کرکٹ ٹیم کے سابق مایہ ناز فاسٹ بولر شعیب اختر کے بڑے بھائی شاہد اختر انتقال کر گئے ہیں جس پر کرکٹ حلقوں اور مداحوں میں افسوس کی لہر دوڑ گئی۔

شعیب اختر نے اپنے سوشل میڈیا پیغام میں بھائی کے انتقال کی خبر دیتے ہوئے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا اور مداحوں سمیت عوام سے مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کی اپیل کی۔

اپنے جذباتی پیغام میں شعیب اختر نے کہا کہ انتہائی دکھ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ میرے پیارے بڑے بھائی شاہد اختر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس لوٹ گئے ہیں۔

میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے ان کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعا کریں۔

خاندانی ذرائع کے مطابق مرحوم شاہد اختر کی نمازِ جنازہ آج اسلام آباد کے H-8 قبرستان میں ادا کی جائے گی جس میں اہل خانہ، عزیز و اقارب، دوست احباب اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات کی شرکت متوقع ہے۔
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