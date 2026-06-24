فیفا ورلڈ کپ، رونالڈو کا جادو چل گیا، پرتگال نے ازبکستان کو 5-0 سے ڈھیر کر دیا

HOUSTON:
ہیوسٹن میں کھیلے گئے فیفا ورلڈ کپ 2026 کے گروپ میچ میں پرتگال نے شاندار کھیل پیش کرتے ہوئے ازبکستان کو یکطرفہ مقابلے کے بعد 0-5 سے شکست دے دی۔
میچ کا مرکز ایک بار پھر پرتگال کے تجربہ کار اسٹار کرسٹیانو رونالڈو رہے جنہوں نے دو گول اسکور کر کے اپنی ٹیم کی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔
میچ کے آغاز میں ہی پرتگال نے جارحانہ انداز اپنایا اور چھٹے منٹ میں 41 سالہ رونالڈو نے شاندار فنش کے ساتھ ٹیم کو برتری دلائی۔
چند منٹ بعد پرتگال نے دباؤ برقرار رکھا اور 17ویں منٹ میں نونو مینڈس نے فری کک پر لو ڈرائیو کے ذریعے گیند کو جال میں پہنچا کر اسکور 0-2 کر دیا۔
پہلے ہاف کے وسط میں ازبکستان نے ایک لمبی رینج سے گول کیا تھا تاہم ریفری نے فاؤل قرار دے کر اسے منسوخ کر دیا۔
اس موقع کے بعد پرتگال نے دوبارہ کنٹرول سنبھالا اور 39ویں منٹ میں رونالڈو نے اپنا دوسرا گول داغ کر اسکور 0-3 کر دیا۔
دوسرے ہاف میں بھی پرتگال کی گرفت کم نہ ہوئی اور مسلسل حملوں نے ازبک دفاع کو دباؤ میں رکھا۔ 60ویں منٹ میں ایک بدقسمت لمحے میں برونو فرنانڈس کے کارنر پر ہونے والی کوشش کے دوران گیند ازبک کھلاڑی سے ٹکرا کر اپنے ہی گول میں چلی گئی جس سے پرتگال کو چوتھا گول مل گیا۔
اختتامی لمحات میں رافائل لیاؤ نے شاندار انفرادی موو کے بعد خوبصورت فنش کرتے ہوئے اسکور 0-5 تک پہنچا دیا۔ اضافی وقت میں رونالڈو ہیٹ ٹرک کے قریب ضرور پہنچے لیکن آخری کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔
پوری ٹیم کی شاندار کارکردگی کے باوجود رونالڈو ایک بار پھر میچ کے مرکزی کردار رہے، جبکہ پرتگال نے اس جیت کے ساتھ گروپ میں اپنی پہلی کامیابی اپنے نام کر لی۔