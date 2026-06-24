کراچی، 8 محرم کا مرکزی جلوس آج نشتر پارک سے برآمد ہو گا، سکیورٹی و انتظامات مکمل

جلوس اپنے مقررہ راستوں سے گزرتا ہوا کھارادر میں واقع حسینیہ ایرانیان پر اختتام پذیر ہوگا

اسٹاف رپورٹر June 24, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
کراچی:

شہر قائد میں 8 محرم الحرام کا مرکزی جلوس آج نشتر پارک سے برآمد ہوگا جس میں حضرت امام حسینؑ کے علمدار حضرت عباسؑ کی عظیم قربانی کی یاد میں عزاداران کربلا شرکت کریں گے۔

جلوس سے قبل نشتر پارک میں صبح 11 بجے مجلس عزا منعقد ہوگی جس سے معروف عالم دین علامہ شہنشاہ حسین نقوی خطاب کریں گے۔ مجلس میں کربلا کے شہدا کی لازوال قربانیوں اور فلسفہ شہادت پر روشنی ڈالی جائے گی۔

جلوس دوپہر 12 بجے کے قریب سادات امروہہ کی جانب سے برآمد کیا جائے گا، جس کی رہنمائی ابوالحسن اسکاؤٹس اور امروہہ اسکاؤٹس کریں گے۔

جلوس کے شرکاء روایتی انداز میں نوحہ خوانی اور ماتم کرتے ہوئے اپنے راستوں پر رواں دواں رہیں گے۔

جلوس شاہنواز بھٹو روڈ سے ہوتا ہوا ایم اے جناح روڈ اور مرکزی نمائش چورنگی تک پہنچے گا جہاں امام بارگاہ علی رضا کے سامنے نماز ظہرین ادا کی جائے گی۔

بعد ازاں جلوس اپنے مقررہ راستوں سے گزرتا ہوا کھارادر میں واقع حسینیہ ایرانیان پر اختتام پذیر ہوگا۔

انتظامیہ کے مطابق جلوس کے دوران سکیورٹی اور ٹریفک کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ عزاداران کو مکمل سہولت فراہم کی جا سکے۔

سیکیورٹی حکام کے مطابق  آٹھ محرم الحرام کے مرکزی جلوسوں، مجالس اور حساس مقامات کی سیکیورٹی کے لیے جامع انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔

ترجمان پولیس کے مطابق شہر بھر میں 5 ہزار سے زائد پولیس افسران و اہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی انجام دیں گے، مرکزی جلوسوں کے راستوں اور حساس مقامات پر اضافی نفری، ریزرو فورس اور اسنائپرز تعینات کیے گئے ہیں۔

 پولیس کے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ سرچ و سویپ آپریشنز کے ذریعے فول پروف سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے گا ، ترجمان کراچی پولیس
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کسٹمز کی کارروائیاں؛ 7 کروڑ سے زائد کی نان کسٹم پیڈ گاڑیاں اور اسمگل شدہ سامان ضبط

Express News

کوہاٹ؛ دریائے سندھ کے کنارے سونے کی زمین پر فریقین میں خون ریز تصادم، دو افراد زخمی

Express News

کراچی؛ 3 سالہ کلثوم کے قتل کی پوسٹ مارٹم رپورٹ  سامنے آ گئی، خوفناک انکشافات

Express News

نیو اسلام آباد ایئرپورٹ پر خاتون مسافر کی آف لوڈنگ پر تنازع، ایف آئی اے کی درخواست پر مقدمہ درج

Express News

افغانستان میں دہشتگرد نیٹ ورکس کیخلاف پاکستان کےآپریشن غضب للحق کی عالمی پذیرائی

Express News

ایران امریکا جنگ؛ پاکستان کے مصالحتی کردارسے معاشی بہتری کے امکانات نمایاں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو