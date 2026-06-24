ایران امریکا جنگ بندی کے بعد تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی

دوسری جانب توانائی کے شعبے سے وابستہ دیگر عالمی اشاریے بھی دباؤ کا شکار رہے

ویب ڈیسک June 24, 2026
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ٹوکیو: عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں بدھ کے روز بھی کمی کا رجحان برقرار رہا کیونکہ سرمایہ کاروں کے خدشات کم ہو گئے ہیں کہ مشرقِ وسطیٰ میں جاری کشیدگی تیل کی سپلائی کو متاثر کرے گی۔

مارکیٹ اعداد و شمار کے مطابق بدھ کی دوپہر تک برینٹ کروڈ آئل کی قیمت 79 سینٹ یا 1.02 فیصد کمی کے بعد 76.29 ڈالر فی بیرل تک آ گئی۔ اسی طرح امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل کی قیمت 80 سینٹ یا 1.09 فیصد کمی کے ساتھ 72.41 ڈالر فی بیرل پر پہنچ گئی۔

ماہرین کے مطابق حالیہ کمی کی بنیادی وجہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے بعد پیدا ہونے والی نسبتاً مثبت فضا ہے۔ سرمایہ کاروں کا خیال ہے کہ اگر جنگ بندی برقرار رہی تو آبنائے ہرمز کے ذریعے تیل کی ترسیل معمول کے مطابق جاری رہے گی اور عالمی سپلائی متاثر نہیں ہوگی۔

آبنائے ہرمز دنیا کی اہم ترین بحری گزرگاہوں میں شمار ہوتی ہے، جہاں سے عالمی سطح پر خام تیل کی بڑی مقدار گزرتی ہے۔ مشرقِ وسطیٰ میں کشیدگی بڑھنے کی صورت میں اس راستے کی بندش یا رکاوٹ کا خدشہ تیل کی قیمتوں میں فوری اضافہ کر دیتا ہے۔ل

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تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگرچہ خطے میں جغرافیائی سیاسی کشیدگی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی، تاہم حالیہ سفارتی پیش رفت اور جنگ بندی کی خبروں نے مارکیٹ کو وقتی طور پر اعتماد دیا ہے۔

دوسری جانب توانائی کے شعبے سے وابستہ دیگر عالمی اشاریے بھی دباؤ کا شکار رہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سرمایہ کار فی الحال سپلائی کے حوالے سے نسبتاً مطمئن ہیں۔

معاشی ماہرین کے مطابق آنے والے دنوں میں تیل کی قیمتوں کا انحصار ایران امریکا مذاکرات، اسرائیل ایران جنگ بندی کی صورتحال اور آبنائے ہرمز میں بحری نقل و حمل کے تسلسل پر ہوگا۔
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