ایس آئی ایف سی کی کاوشوں سے توانائی فراہمی ، تحفظ اور سرمایہ کاری کا فروغ

کونسل سرمایہ کاری کے فروغ اور کلیدی انفرا اسٹرکچر منصوبوں کی تکمیل میں اہم کردار ادا کر رہی ہے

ویب ڈیسک June 24, 2026
facebook whatsup

ایس آئی ایف سی کی معاونت سے توانائی کی فراہمی اور ترسیل کے نظام کو بہتر بنانے کی جانب ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔

اسپیشل انویسٹمنٹ فیسلٹی کونسل کی مؤثر سہولت کاری کے نتیجے میں ماچھیکے-تھلیاں-تارو جبہ وائٹ آئل پائپ لائن منصوبے کی منظوری عمل میں آ گئی ہے۔

یہ وائٹ آئل پائپ لائن منصوبہ ملک کے جنوبی اور شمالی حصوں کے درمیان تیل کی ترسیل کے لیے ایک اہم اور اسٹریٹجک راہداری فراہم کرے گا، جس سے پاکستان میں توانائی کے رابطوں اور تیل کی ترسیل کا نظام مزید مضبوط ہوگا۔

حکام کے مطابق وائٹ آئل پائپ لائن منصوبے سے ایندھن کی فراہمی کا نظام زیادہ مؤثر بنایا جا سکے گا جبکہ ترسیلی اخراجات میں بھی کمی آئے گی۔ اس منصوبے کو ملکی توانائی تحفظ کو مضبوط بنانے اور توانائی انفرا اسٹرکچر کے فروغ کے لیے ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے۔

پائپ لائن منصوبہ نہ صرف توانائی کے شعبے میں سہولت پیدا کرے گا بلکہ اس سے روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کو مزید تقویت ملے گی۔

کونسل سرمایہ کاری کے فروغ اور کلیدی انفرا اسٹرکچر منصوبوں کی تکمیل میں اہم کردار ادا کر رہی ہے اور وائٹ آئل پائپ لائن منصوبے کی منظوری بھی اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ایس آئی ایف سی کی کاوشوں سے توانائی فراہمی ، تحفظ اور سرمایہ کاری کا فروغ

Express News

سلیکٹ ٹیکنالوجیز کا آئی پی او 3.2 گنا زائد سبسکرائب، بک بلڈنگ 34 روپے فی شیئر پر مکمل

Express News

ایل پی جی مافیا نے عوام کی جیبوں سے 60 تا 70 ارب روپے اضافی نکال لیے

Express News

پراپرٹی خریدنے اور بیچنے پر عائد ایڈوانس ٹیکس میں کمی کی منظوری

Express News

خیرپور میں کنویں سے گیس کی پیداوار شروع، سوئی گیس کے سسٹم میں شامل

Express News

ملازمین کیلیے انکم ٹیکس کے نئے سلیبز؛ کتنی تنخواہ ٹیکس سے مستثنیٰ ہوگی؟

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو