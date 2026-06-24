فیفا ورلڈکپ کے دوران جعلساز فٹبال شائقین کو کیسے نشانہ بنارہے ہیں؟

فیفا ورلڈکپ کے دوران جعلساز متحرک ہوگئے اور انہوں نے شائقین کو نشانہ بنانے لگے ہیں۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق سائبر سیکیورٹی کمپنی کیسپرسکی نے فٹبال ورلڈ کپ کے شائقین کو نشانہ بنانے والی جعلی ویب سائٹس کا انکشاف کر دیا ہےکیسپرسکی نے صارفین کو خبردار کیا ہے کہ وہ غیر سرکاری اسٹریمنگ اور بیٹنگ پلیٹ فارمز سے محتاط رہیں۔
ماہرین نے کہا کہ یہ پلیٹ فارمز ذاتی معلومات اور رقم کے نقصان کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس حوالے سے کیسپرسکی کی جانب سے جاری کردہ تفصیلات کے مطابق فٹبال ورلڈ کپ ٹورنامنٹ کے آغاز کے ساتھ ہی شائقین کے جوش و خروش سے فائدہ اٹھانے والے آن لائن فراڈیوں کی سرگرمیوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔
کیسپرسکی کے مطابق کم از کم 336 جعلی ڈومینز کی نشاندہی کی گئی ہے جو ورلڈ کپ کی سرکاری ویب سائٹس کی نقل کر رہے ہیں، اس کے علاوہ سائبر جرائم پیشہ افراد میچ اسٹریمنگ اور اسپورٹس بیٹنگ میں بڑھتی ہوئی دلچسپی کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔
دنیا بھر میں لاکھوں شائقین ٹی وی اور دیگر ڈیوائسز کے ذریعے براہ راست میچز دیکھ رہے ہیں جبکہ فراڈیوں نے اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسی ویب سائٹس بنانا شروع کر دی ہیں جو ورلڈ کپ کی آن لائن اسٹریمنگ فراہم کرنے کا دعویٰ کرتی ہیں ان جعلی ویب سائٹس پر صارفین کو مفت میچ دکھانے کا جھانسہ دیا جاتا ہے۔
ماہرین نے مشاہدہ کیا کہ جب صارف میچ براہ راست دیکھنے کیلیے آپشن پر کلک کرتا ہے تو اسے رجسٹریشن کے لیے کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد تاحیات ٹورنامنٹ رسائی کے نام پر کرپٹو کرنسی فیس ادا کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے اس فراڈ میں صارفین کا رجسٹریشن ڈیٹا اور کرپٹو کرنسی رقم دونوں ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہےفٹبال شائقین کو نشانہ بنانے والا ایک اور فراڈ جعلی بیٹنگ اور میچ پیشگوئی کرنے والے پلیٹ فارمز کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔
ایک مثال میں ایک ہسپانوی زبان کی ویب سائٹ صارفین سے اکاؤنٹ بنانے کے بہانے نام، ای میل ایڈریس، فون نمبر اور دیگر ذاتی معلومات طلب کر رہی تھی۔
ایسے فراڈ سے صارفین کے لاگ اِن ڈیٹا چوری ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہےخاص طور پر جب لوگ ایک ہی پاس ورڈ کئی سروسز کے لیے استعمال کرتے ہیں جبکہ مالی نقصان کا امکان بھی موجود رہتا ہے۔
کیسپرسکی کی سینئر ویب کانٹینٹ اینالسٹ اولگا آلٹو خوا نے کہا کہ ٹورنامنٹ کے آغاز سے ہی فراڈیوں نے ان طریقوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے جن کے ذریعے شائقین آن لائن ایونٹ سے جڑتے ہیں میچ دیکھنے کے لیے صرف انٹرنیٹ کنکشن اور ایک ڈیوائس کافی ہے، جس کی وجہ سے جعلی اسٹریمنگ اور بیٹنگ ویب سائٹس کے ذریعے جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے۔
انہوں نے صارفین کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی معلومات اور مالی وسائل کو محفوظ رکھنے کے لیے صرف سرکاری نشریاتی پلیٹ فارمز استعمال کریں ایک اور طریقہ جس سے صارفین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ جعلی ای میلز ہیں، جن میں حملہ آور لوگوں کو رقم بھیجنے یا فشنگ لنکس پر کلک کرنے کے لیے اکساتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ایسی ای میلز میں پرکشش عنوانات اور قائل کرنے والی زبان استعمال کی جاتی ہے تاکہ صارف جلدی فیصلہ کرےایک کیس میں شائقین کو فٹبال تجزیاتی سروسز اور میچ جیتنے کی پیشگوئیوں کے نام پر ای میلز بھیجی گئیں۔
ان پیغامات میں فوری کارروائی کا دباؤ ڈالا گیا، جو ممکنہ فراڈ ای میل کی عام نشانیوں میں شامل ہےصارفین سے ایسی سروسز تک رسائی کے لیے 200 آسٹریلین ڈالر فیس طلب کی گئی، جو بعد میں ناقابل واپسی مالی نقصان کا باعث بن سکتی ہےکیسپرسکی نے صارفین کو تجویز دی ہے کہ وہ ذاتی معلومات درج کرنے سے پہلے ویب سائٹس کی تصدیق ضرور کریں ویب ایڈریس کے فارمیٹ اور اداروں کے ناموں کے ہجے چیک کریں۔ ہمیشہ سرکاری اور معتبر اسٹریمنگ پلیٹ فارمز کا انتخاب کریں تاکہ ذاتی معلومات چوری اور غلط استعمال سے محفوظ رہیں۔