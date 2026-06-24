گلگت بلتستان: پہاڑی چوٹی سر کرتے ہوئے فرانسیسی کوہ پیما برفانی تودے کی زد میں آکر ہلاک  

پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والے کوہ پیما کی شناخت پیئر گیلوم کے نام سے ہوئی ہے

ویب ڈیسک June 24, 2026
facebook whatsup

گلگت بلتستان کے ضلع گانچھے کی وادی ہوشے میں بلتستان پیک نامی پہاڑی چوٹی کے سکس سر کرنے کی کوشش میں برفانی تودے کی زد میں آکر چالیس سالہ فرانسیسی کوہ پیما ہلاک ہوگیا ہے، مقامی حکام نے تصدیق کر دی۔

پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والے کوہ پیما کی شناخت پیئر گیلوم کے نام سے ہوئی ہے۔ وہ 7,282 میٹر بلند چوٹی کو سر کرنے والی تین رکنی بین الاقوامی مہم کا حصہ تھا۔

 ابتدائی رپورٹس کے مطابق حادثہ چڑھائی کے دوران پیش آیا جب اچانک برف اور چٹانوں کا تودہ کوہ پیما پر آ گرا، جس سے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔

مقامی حکام اور ریسکیو اہلکاروں نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ لاش کو بیس کیمپ تک پہنچانے کے لیے کارروائی جاری ہے۔حکام نے مزید بتایا کہ مہم کے دیگر دو ارکان بھی ابھی تک بیس کیمپ واپس نہیں پہنچے ۔

حکام ان کا پتہ لگانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔علاقے میں مقامی پولیس اہلکاروں، رضاکاروں اور کوہ پیمائی کے معاون عملے پر مشتمل ریسکیو اور ریکوری آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کسٹمز کی کارروائیاں؛ 7 کروڑ سے زائد کی نان کسٹم پیڈ گاڑیاں اور اسمگل شدہ سامان ضبط

Express News

کوہاٹ؛ دریائے سندھ کے کنارے سونے کی زمین پر فریقین میں خون ریز تصادم، دو افراد زخمی

Express News

کراچی؛ 3 سالہ کلثوم کے قتل کی پوسٹ مارٹم رپورٹ  سامنے آ گئی، خوفناک انکشافات

Express News

نیو اسلام آباد ایئرپورٹ پر خاتون مسافر کی آف لوڈنگ پر تنازع، ایف آئی اے کی درخواست پر مقدمہ درج

Express News

افغانستان میں دہشتگرد نیٹ ورکس کیخلاف پاکستان کےآپریشن غضب للحق کی عالمی پذیرائی

Express News

ایران امریکا جنگ؛ پاکستان کے مصالحتی کردارسے معاشی بہتری کے امکانات نمایاں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو