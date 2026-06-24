پاکستان اور چین کے وزرائے خارجہ نے تنازعات کا اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق پرامن حل ناگزیر قرار دیتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ دونوں ممالک فریقن کے درمیان مذاکراتی حل کے لیے قریبی تعاون جاری رکھیں گے تاکہ کشیدگی کا مستقل خاتمہ اور پائیدار امن کو فروغ دیا جاسکے۔
ترجمان دفترخارجہ کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے چین کے وزیر خارجہ وانگ یی سے ٹیلیفونک رابطہ کیا اور انہیں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا (سی پی سی) کے 105ویں یوم تاسیس پر مبارک باد پیش کی۔
ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان گفتگو میں ایران۔امریکا امن عمل، بالخصوص سوئٹزرلینڈ کے شہر برگن اسٹاک میں پاکستان اور قطر کی ثالثی میں ہونے والے اعلیٰ سطح کے مذاکرات کے پہلے دور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
اسحاق ڈار نے وانگ یی کو آگاہ کیا کہ مذاکرات کے نتیجے میں اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت ثالثی عمل کی نگرانی کے لیے ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی قائم کی گئی ہے۔
انہوں نے بتایا کہ جوہری معاملے، پابندیوں اور نگرانی و تنازعات کے حل سے متعلق تین ورکنگ گروپس بھی تشکیل دیے گئے ہیں، جن کا مقصد 60 روز کے اندر فریقین کے درمیان حتمی معاہدے کی راہ ہموار کرنا ہے۔
نائب وزیراعظم نے امن عمل کے لیے چین کی مستقل اور مضبوط حمایت کو سراہتے ہوئے صدر شی جن پنگ کے چار نکاتی امن منصوبے اور پاک-چین 5 نکاتی امن اقدام کی اہمیت پر زور دیا۔
چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے ثالثی کے کامیاب انعقاد اور اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے حوالے سے اسحاق ڈار اور پاکستانی قیادت کو مبارک باد دی اور خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی مسلسل سفارتی کوششوں، فعال ثالثی اور مسلسل رابطوں کو سراہا۔
پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کے لیے چین کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق تنازعات کا پرامن حل ناگزیر ہے، دونوں رہنماؤں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان اور چین فریقین کے درمیان مذاکراتی حل کے لیے قریبی تعاون جاری رکھیں گے تاکہ کشیدگی کا مستقل خاتمہ، پائیدار امن، مشترکہ ترقی اور باہمی خوش حالی کو فروغ دیا جا سکے۔