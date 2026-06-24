مریخ پر زندگی کا اشارہ؟ ناسا روور کی بڑی دریافت سامنے آگئی

ناسا کے پرزیورینس روور نے مریخ کی چٹانوں میں پیچیدہ کاربن مالیکیولز دریافت کیے ہیں

ویب ڈیسک June 25, 2026
facebook whatsup

ناسا کے پرزیورینس روور نے مریخ کی چٹانوں میں پیچیدہ کاربن مالیکیولز دریافت کیے ہیں جو پہلے ہی اس لیے زیرِ بحث ہیں کہ ان میں قدیم خردبینی زندگی کے ممکنہ نشانات موجود ہو سکتے ہیں۔

روور کے شرلوک آلے کے ذریعے حاصل کردہ پیمائشوں میں برائٹ اینجل آؤٹ کراپ کی مٹی پتھریلی چٹانوں میں نامیاتی کاربن کی موجودگی سامنے آئی ہے۔ یہ مقام نیریٹوا ویلِس کے ساتھ واقع ہے، جو ایک خشک ہو چکا دریا ہے اور اربوں سال قبل پانی کو مریخ کے جیزیرو کریٹر تک لے جاتا تھا۔

دریافت ہونے والے کاربن کی یہ شکل میکرو مالیکیولر کاربن (ایم ایم سی) کہلاتی ہے جو بعض اوقات زندہ جانداروں سے بھی جنم لے سکتی ہے۔ تاہم، ماہرین کے مطابق یہ مادہ جغرافیائی عمل کے نتیجے میں بھی بن سکتا ہے اس لیے اس کی موجودگی کو مریخ پر ماضی کی زندگی کا حتمی ثبوت قرار نہیں دیا جا سکتا۔

ایریزونا کے پلینیٹیری سائنس انسٹیٹیوٹ کی ڈاکٹر ایشلے مرفی کے مطابق ایم ایم سی مختلف اقسام کے ماحول اور چٹانوں میں پایا جا سکتا ہے۔

ان کا کہنا ہے کہ یہ حیاتیاتی ذرائع سے بھی بن سکتا ہے، جیسے مائیکروبیل میٹس میں موجود فوسلائزڈ نامیاتی مادہ یا کوئلے جیسی ساختیں جبکہ یہ پانی اور چٹانوں کے تعامل یا شہابی پتھروں کے ٹکرانے سے بھی پیدا ہو سکتا ہے۔

برائٹ اینجل آؤٹ کراپ کی یہ مٹی پتھریلی چٹانیں 2024 میں اس وقت توجہ کا مرکز بنی تھیں جب روور کو ان کی سطح پر ایسے دلچسپ دھبے اور نوڈلز ملے جو زمین پر فوسلائزڈ جرثوموں سے ملتی جلتی ساخت رکھتے ہیں۔

گزشتہ سال جب سائنسی تفصیلات شائع ہوئیں تو ناسا کے سابق قائم مقام سربراہ شان ڈفی نے کہا کہ یہ اب تک مریخ پر زندگی کا سب سے واضح اشارہ ہو سکتا ہے۔

تاہم، سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ یہ دریافت اگرچہ نہایت اہم ہے لیکن فی الحال اسے مریخی زندگی کا حتمی ثبوت قرار نہیں دیا جا سکتا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

میٹا نے متنازع اے آئی اسمارٹ چشمے کا نیا اور سستا ورژن متعارف کرا دیا

Express News

چین نے طاقتورترین سپر کمپیوٹر کا تاج امریکا سے چھین لیا

Express News

سولر فیول بنانے والا مصنوعی ضیائی تالیف کا نظام تیار

Express News

جی ٹی اے 6 کی مقبولیت، آن لائن جعلساز سرگرم ہوگئے

Express News

انسٹاگرام نے صارفین کی برسوں پرانی خواہش پوری کر دی

Express News

واٹس ایپ کا آئی فون صارفین کیلئے نئے فیچر پر کام جاری

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو