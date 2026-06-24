فیفا ورلڈ کپ، بوسنیا نے قطر کو 3-1 سے شکست دے دی

SEATTLE:
فیفا ورلڈ کپ 2026 میں بوسنیا و ہرزیگووینا نے اپنے آخری گروپ بی میچ میں قطر کو 1-3 سے شکست دے کر پہلی بار ناک آؤٹ مرحلے میں رسائی کی امیدیں برقرار رکھ لیں۔
سیئٹل میں کھیلے گئے میچ میں بوسنیا نے آغاز سے ہی جارحانہ کھیل پیش کیا اور ابتدائی منٹوں میں ہی قطر کے گول کیپر محمود ابوندا کو متعدد شاندار سیوز کرنا پڑے۔
میچ کا پہلا گول 29ویں منٹ میں 18 سالہ کریم الیبیگووچ نے کیا جنہوں نے دو مدافعوں کو چکمہ دے کر زبردست شاٹ کے ذریعے گیند جال میں پہنچا دی۔
چھ منٹ بعد بوسنیا کی برتری دگنی ہو گئی جب کپتان ایڈن ژیکو کی والی شاٹ قطر کے مدافع سلطان البریک سے لگ کر گول میں چلی گئی، جسے خود ساختہ گول قرار دیا گیا۔
قطر نے وقفے سے تین منٹ قبل حسن الہیدوس کے گول کی بدولت خسارہ کم کیا اور اسکور 1-2 کر دیا جبکہ پیڈرو میگوئل کی کوشش پوسٹ سے ٹکرا گئی جس سے قطر کو برابر کرنے کا موقع نہ مل سکا۔
دوسرے ہاف میں قطر نے جوابی حملوں کے ذریعے دباؤ بڑھانے کی کوشش کی تاہم بوسنیا کی دفاعی لائن مضبوط ثابت ہوئی۔
میچ کے 80ویں منٹ میں متبادل کھلاڑی ارمین ماہمچ نے باکس میں ہونے والی افراتفری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تیسرا گول کر دیا اور اپنی ٹیم کی فتح یقینی بنا دی۔
یہ ورلڈ کپ کی تاریخ میں بوسنیا کی صرف دوسری کامیابی ہے۔ اس سے قبل اس نے 2014 کے ورلڈ کپ میں ایران کو 1-3 سے شکست دی تھی۔
بوسنیا نے گروپ مرحلے کا اختتام چار پوائنٹس کے ساتھ کیا تاہم کینیڈا کے خلاف ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈ کی بنیاد پر اسے تیسری پوزیشن پر اکتفا کرنا پڑا۔
اب بوسنیا کی نظریں دیگر گروپس کے نتائج پر ہیں کیونکہ وہ بہترین آٹھ تیسرے نمبر کی ٹیموں میں شامل ہو کر ناک آؤٹ مرحلے میں جگہ بنا سکتی ہے۔
دوسری جانب قطر صرف ایک پوائنٹ کے ساتھ گروپ میں آخری پوزیشن پر رہا اور ایونٹ سے باہر ہو گیا۔