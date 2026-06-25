مون سون سسٹم پاکستان پہنچ گیا، پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیشگوئی

لاہور میں آج کم سے کم درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے

ویب ڈیسک June 25, 2026
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لاہور:

مون سون کا سسٹم پاکستان پہنچ گیا جس کے زیر اثر لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر اضلاع میں آج سے بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔

محکمہ موسمیات آج صبح سے لاہور شہر میں سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے، تیز ہوائیں چلنے کے ساتھ بوندا باندی بھی ہوئی۔

لاہور، گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ، نارووال، چکوال اور راولپنڈی سمیت دیگر اضلاع میں بارش کا امکان ہے۔

مون سون بارشوں کے پیش نظر میونسپل کارپوریشن واسا ایل ڈبلیو ایم سی سمیت دیگر محکموں کے لیے الرٹ جاری کر دیا گیا۔

لاہور میں آج کم سے کم درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔
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