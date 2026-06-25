’’زندہ مجسمے‘‘ کانگو کے مشہور فٹبال شائق کی ورلڈ کپ میں انٹری

ایبولا سے متعلق آئسولیشن قوانین کی وجہ سے مچل کانگو کے پہلے ورلڈ کپ میچ کے موقع پر اسٹیڈیم نہیں پہنچ سکے تھے

اسپورٹس ڈیسک June 25, 2026
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فیفا ورلڈ کپ میں’’زندہ مجسمے‘‘ کی عرفیت رکھنے والے کانگو کے مشہور فٹبال شائق مچل نکوکا مبولاڈنگا نے بھی آخر کار ورلڈ کپ میں پہلی حاضری لگا دی۔

تفصیلات کے مطابق انھیں افریقی کپ آف نیشنز میں ملکی مقتول رہنما لومومباویا کا مجسمہ بن کر پورے میچ میں کھڑے رہنے کی وجہ سے دنیا بھر میں شہرت ملی تھی۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

منگل کو کانگو اور کولمبیا کے میچ میں وہ اسٹیڈیم پہنچ گئے، ایبولا سے متعلق آئسولیشن قوانین کی وجہ سے مچل کانگو کے پہلے ورلڈ کپ میچ کے موقع پر اسٹیڈیم نہیں پہنچ سکے تھے۔

وہ کانگو ٹیم کی بینچ کے پیچھے ایک چبوترے پر کھڑے ہوگئے اور اپنے مخصوص انداز میں دایاں بازو بلند کر کے مکمل خاموشی اور سکون کے ساتھ مجسمے کی شکل اختیار کر لی۔
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