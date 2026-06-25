عالمی فٹبال تنظیم فیفا نے تیسرے فریق کی مداخلت اور فیفا قوانین کی خلاف ورزیوں کے باعث آل نیپال فٹبال ایسوسی ایشن (اے این ایف اے) کی رکنیت فوری طور پر معطل کر دی۔
فیفا کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق یہ فیصلہ نیپالی فٹبال کے انتظامی معاملات میں بیرونی مداخلت کے الزامات اور طویل تنازع کے بعد کیا گیا۔ اس سے قبل نیشنل اسپورٹس کونسل نے بھی اے این ایف اے کو تین ماہ کے لیے معطل کیا تھا، تاہم بعد میں یہ فیصلہ واپس لے لیا گیا تھا۔
فیفا نے اپنے بیان میں کہا کہ کونسل بیورو نے فیفا قوانین کے آرٹیکل 14 کی شق 1(i) اور شق 3 کے تحت تیسرے فریق کی واضح مداخلت کے باعث اے این ایف اے کی رکنیت معطل کرنے کا فیصلہ کیا۔
اعلامیے کے مطابق نیپال فٹبال ایسوسی ایشن فیفا رکنیت کے تمام حقوق سے محروم ہو گئی ہے۔ اس پابندی کے نتیجے میں نیپال کی قومی اور کلب سطح کی ٹیمیں کسی بھی بین الاقوامی مقابلے میں شرکت نہیں کر سکیں گی جب تک معطلی ختم نہیں ہو جاتی۔
فیفا نے مزید واضح کیا کہ پابندی کے دوران اے این ایف اے، اس کے رکن ادارے اور عہدیداران نہ تو فیفا اور نہ ہی ایشین فٹبال کنفیڈریشن کے ترقیاتی پروگراموں، تربیتی کورسز یا مالی معاونت سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔
فیفا نے اپنی رکن تنظیموں کو ہدایت کی ہے کہ وہ معطلی کے دوران اے این ایف اے یا اس کی ٹیموں کے ساتھ کسی بھی قسم کے کھیلوں کے روابط قائم نہ کریں۔