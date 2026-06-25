پاکستان کرکٹ ٹیم کے وائٹ بال ہیڈ کوچ مائیک ہیسن نے نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں جاری تربیتی کیمپ کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا ہے کہ ابتدائی دو ہفتوں کے دوران کھلاڑیوں کے طبی معائنے اور فٹنس جانچ پر توجہ دی گئی تاکہ ان کی موجودہ جسمانی حالت کا درست اندازہ لگایا جا سکے۔
پاکستان کرکٹ بورڈ کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے گفتگو کرتے ہوئے مائیک ہیسن نے کہا کہ آئندہ ہفتے سے فٹنس کے ساتھ ساتھ کھلاڑیوں کی تکنیکی مہارتوں کو بہتر بنانے پر بھی کام شروع کیا جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ مختلف فارمیٹس کھیلنے والے زیادہ تر کھلاڑیوں کو طویل تربیتی سیشن کا موقع نہیں ملتا، تاہم اس مرتبہ تقریباً تین ماہ کا وقت دستیاب ہے جس سے فٹنس اور جسمانی مضبوطی میں نمایاں بہتری لائی جا سکتی ہے۔
مائیک ہیسن نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ڈائریکٹر میڈیکل اینڈ اسپورٹس سائنس ڈاکٹر جاوید مغل کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ انہوں نے فٹنس اور طبی جانچ کے حوالے سے بلند معیار مقرر کیے ہیں۔ ان کے مطابق بین الاقوامی کرکٹ کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کھلاڑیوں کا انتہائی فٹ اور مضبوط ہونا ضروری ہے۔
انہوں نے بتایا کہ ہر کیمپ کے آغاز پر کھلاڑی، کوچنگ اسٹاف، میڈیکل ٹیم اور فٹنس ماہرین مشترکہ اجلاس کرتے ہیں، جس میں ہر کھلاڑی کے لیے انفرادی کارکردگی کا منصوبہ تیار کیا جاتا ہے۔
مائیک ہیسن نے پاکستان کے ابھرتے ہوئے نوجوان کھلاڑیوں کی صلاحیتوں کی بھی تعریف کی اور کہا کہ انڈر 19 سطح کے کئی باصلاحیت کرکٹرز کو اعلیٰ معیار کی تربیت دی جا رہی ہے تاکہ مستقبل میں وہ قومی ٹیم کے لیے مؤثر کردار ادا کر سکیں۔
انہوں نے کہا کہ ایشین گیمز کے لیے تیار کیے جانے والے اسکواڈ میں نوجوان اور تجربہ کار کھلاڑیوں کا بہترین امتزاج موجود ہے، جبکہ یہ کیمپ آئندہ ڈیڑھ سال بعد ہونے والے عالمی کپ کی تیاریوں میں بھی اہم کردار ادا کرے گا۔