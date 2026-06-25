کراچی ایئرپورٹ: مقررہ مالیت سے زائد غیرملکی کرنسی دبئی لیجانے والا مسافر گرفتار

مسافر سے برآمد ہونے والی کرنسیوں کی مالیت 10ہزار 491ڈالر کے مساوی ہے

اسٹاف رپورٹر June 25, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

پاکستان کسٹمز نے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ ڈیپارچر پر ایک اور کارروائی میں دبئی جانے والے آصف نامی مسافر سے غیرملکی کرنسی کی بڑی مقدار برآمد کرلی۔

 کسٹمز حکام کی بورڈنگ کے دوران استفسار پر مذکورہ مسافر نے اپنے پاس غیرملکی کرنسی سے انکار کردیا تھا جسکے بعد کسٹمز حکام کی جانب سے کرنسی ڈیکلریشن فارم فراہم کرنے پر مسافر نے 5ہزار امریکی ڈالر ظاہر کیے۔

زبانی و تحریری بیان میں فرق پر مسافر کی تفصیلی جانچ پڑتال کی گئی جس کے نتیجے میں مسافر سے 16لاکھ 42ہزار جاپانی ین، 257اماراتی درہم اور 40 امریکی ڈالر برآمد ہوئے۔

مسافر سے برآمد ہونے والی کرنسیوں کی مالیت 10ہزار 491ڈالر کے مساوی ہے۔ حکام نے کسٹمز ایکٹ 1969 کے تحت مقدمہ درج کرکے برآمد ہونے والی غیرملکی کرنسی ضبط کرلی ہے۔

 

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

مون سون سسٹم پاکستان پہنچ گیا، پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیشگوئی

Express News

آزادکشمیر؛ چیف سیکرٹری اور آئی جی کی پریس کانفرنس سے کالعدم کمیٹی بے نقاب

Express News

کراچی میں موسم ابر آلود، 50 کلو میٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کی پیشگوئی

Express News

آزاد کشمیر میں راستوں کی بندش سے متعلق بی بی سی اردو کی رپورٹ حقائق کے منافی قرار

Express News

پنجاب میں غنڈہ گردی اور بھتہ خوری کے خلاف سخت ترین قانون متعارف

Express News

ویمن اینڈ چلڈرن اسپتال سے اغوا کیا گیا نومولود بازیاب، 4 ملزمان گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو