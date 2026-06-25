آبنائے ہرمز میں تجارتی جہاز پر حملہ؛ بارودی گولہ ٹکرانے سے شدید نقصان

تاحال یہ معلوم نہیں ہوسکا کہ گولہ کس جانب سے اور کس نے داغا تھا

ویب ڈیسک June 25, 2026
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آبنائے ہرمز پر تجارتی جہاز سے نامعلوم سمت سے آنے والا گولہ ٹکرا گیا

آبنائے ہرمز میں ایک تجارتی مال بردار جہاز پر نامعلوم سمت سے آنے والا ایک بارودی گولہ ٹکرا گیا۔

اس بات کا انکشاف بحری نقل و حرکت پر نظر رکھنے والی برطانیہ کے ادارے یو کے میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز نے جمعرات کو جاری ایک انتباہ میں کیا۔

جس میں کہا گیا ہے کہ یہ واقعہ عمان کے ساحل کے قریب آبنائے ہرمز میں پیش آیا جہاں ایک نامعلوم پروجیکٹائل جہاز کے دائیں حصے (اسٹار بورڈ) سے ٹکرایا جس سے جہاز کے برج کو نقصان پہنچایا۔

یو کے ایم ٹی او کے مطابق جہاز کے کپتان نے واقعے کے فوراً بعد اطلاع دی کہ حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تمام عملہ محفوظ ہے اور جہاز سے تیل یا کسی خطرناک مادے کے اخراج کی بھی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔

برطانوی بحری نگرانی کے ادارے نے واقعے کی مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں جبکہ جہاز کو احتیاط کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے۔

ابتدائی طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا کہ گولا کس جانب سے داغا گیا یا اس کے پیچھے کون ذمہ دار تھا۔

یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب ایران، عمان اور دیگر علاقائی ممالک آبنائے ہرمز میں بحری آمدورفت کے نئے انتظامات پر مشاورت کر رہے ہیں۔ 

علاوہ ازیں امریکا اور ایران کے درمیان بھی کشیدگی کم کرنے کے لیے دوحہ میں براہِ راست فوجی رابطہ چینل قائم کرنے پر اتفاق سامنے آ چکا ہے۔

یاد رہے کہ آبنائے ہرمز دنیا کی اہم ترین آبی گزرگاہوں میں شمار ہوتی ہے جہاں سے عالمی سطح پر خام تیل اور قدرتی گیس کی بڑی مقدار گزرتی ہے۔

امریکا اور اسرائیل کے 28 فروری کو مشترکہ حملے کے جواب میں ایران نے یہ اہم ترین آبی گزرگاہ بند کردی تھی جو حال ہی میں جنگ بندی معاہدے کے بعد کھولی گئی ہے۔

 

 
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