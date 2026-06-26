یمن میں بم دھماکے میں ٹی وی رپورٹر ہلاک

سعودی عرب کی خبر رساں ٹیلی ویژن چینل العربیہ کے یمن میں رپورٹر اس وقت مارا گیا جب ان کی گاڑی میں نصب بم پھٹ گیا۔
نیوز نیٹ ورک نے بتایا کہ محمد عیدہ، جو یمن کے صحافی ہیں اور العربیہ اور اس کے ایک اور چینل الحدث کے لیے رپورٹ کرتے تھے، یمن کے مشرقی ہدرا ماؤت گورنریٹ کے شہر مکلا میں ہلاک ہو گئے۔
العربیہ نے کہا کہ سیکیورٹی حکام نے تقریباً ایک ماہ قبل عیدہ کو خبردار کیا تھا کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے۔
یہ قتل اس وقت ہوا جب ملک میں سیاسی تناؤ جاری تھا، سعودی حمایت یافتہ فوجوں اور متحدہ عرب امارات کی حمایت یافتہ علیحدگی پسندوں کے درمیان نومبر سے جنوری کے درمیان جھڑپیں ہوئی تھیں۔
لڑائی کے دوران مکلا علیحدگی پسندوں، جنہیں سدرن ٹرانزیشنل کونسل کہا جاتا ہے، اور سعودی حمایت یافتہ فوجوں کے ہاتھوں میں آیا جاتا رہا، جو اب کنٹرول میں ہیں۔