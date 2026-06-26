فیکٹ چیک: وینزویلا زلزلے میں عمارت مہندم ہونے کا دعویٰ غلط نکلا

وینزویلا زلزلے میں اب تک اموات کی تعداد 235 تک پہنچ چکی ہے

ویب ڈیسک June 26, 2026
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وینزویلا میں دو روز قبل ایک منٹ کے اندر آنے والے دو طاقتور زلزلوں کے بعد ریسکیو کا عمل جاری ہے۔

تفصیلات کے مطابق دو روز قبل وینزویلا میں 7.2 اور 7.5 شدت کے زلزلوں نے تباہی مچادی ہے جس میں متعدد کمرشل اور رہائشی عمارتیں، گھر زمین بوس جبکہ مواصلاتی نظام کو شدید نقصان پہنچا ہے۔

زلزلے کے بعد ریسکیو کا کام جاری ہے اور اب تک ہلاکتوں کی تعداد 280 سے تجاوز کرگئیں جبکہ تباہی کو دیکھتے ہوئے ایک لاکھ سے زائد اموات کا خدشہ ظاہر کیا جارہا ہے۔

دعویٰ

زلزلے کے بعد سوشل میڈیا پر وینزویلا سے منسوب کر کے عمارتیں منہدم ہونے اور ملبے کی کئی ویڈیوز شیئر کی گئیں ان میں ایک ویڈیو ایسی ہے جو تائیوان کے شہر ہوالین کی ہے۔

اس ویڈیو کو تھائی لینڈ کی زبان میں ٹیکسٹ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے۔ جس کو لوگوں نے وائرل کرنا شروع کردیا۔

حقیقت کیا ہے؟

تاہم جب حقائق کو چیک کیا گیا تو معلوم ہوا کہ انٹرنیٹ پر وائرل ویڈیو تائیوان میں اپریل 2024 میں آنے والے زلزلے کی ہے 
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