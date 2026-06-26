سپر مارکیٹ پولیس سے مبینہ فائرنگ کے تبادلے میں دو ڈاکو ہلاک، دو راہگیر زخمی

سپرمارکیٹ پولیس کے مطابق ہلاک ڈاکوؤں کی شناخت نہیں ہوسکی تاہم تلاش ایپ کی مدد کوششیں جاری ہیں

منور خان June 27, 2026
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فوٹو: اسکرین گریب

کراچی کے علاقے سپر مارکیٹ پولیس نے مبینہ مقابلے میں 2 ڈاکوؤں کو ہلاک کر دیا جبکہ فائرنگ کی زد میں آکر 2 راہگیر زخمی ہوگئے۔

لیاقت آباد سپر مارکیٹ پولیس نے گشت کے دوران لیاقت آباد ڈاک خانہ چونا ڈپو کے قریب مبینہ مقابلے کے دوران ایک ڈاکو کو ہلاک کردیا جبکہ دوسرے کو شدید زخمی کر دیا جو بعدازاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔

پولیس کے مطابق ہلاک ڈاکوؤں کے قبضے سے نائن ایم ایم اور 30 بور پستول، میگزین اور موٹر سائیکل برآمد ہوئی جبکہ مقابلے کے دوران فائرنگ کی زد میں آکر 2 راہگیر زخمی ہوگئے۔

زخمی شہریوں کی شناخت  40 سالہ زین اور 24 واصف کے نام سے ہوئی۔

پولیس نے بتایا کہ فائرنگ کے تبادلے میں مارے جانے والے ڈاکوؤں کی لاشوں کو چھیپا ایمبولینس کے ذریعے عباسی شہید اسپتال لے جایا گیا تاہم فوری طور پر دونوں ڈاکوؤں کی شناخت نہیں ہو سکی۔

مزید بتایا گیا کہ اس حوالے سے پولیس تلاش ایپ کی مدد سے ان کی شناخت کے لیے کوششیں کر رہی ہے جبکہ پولیس کی جانب سے بھی تفتیش کا عمل جاری ہے۔
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