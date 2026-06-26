دنیا کا معمر ترین پالتو پیراکیٹ

امنڈا بیتھ نے بتایا کہ انہیں یہ پرندہ 1997 میں ان کی والدہ نے تحفے میں دیا تھا

ویب ڈیسک June 27, 2026
facebook whatsup
(تصویر: گینیز ورلڈ ریکارڈز)

امریکی ریاست ساؤتھ کیرولائنا میں ایک پالتو پیراکیٹ نے غیرمعمولی عمر پا کر گنیز ورلڈ ریکارڈز میں اپنا نام درج کرا لیا۔

’اسپوڈلز‘ نامی پرندے کو 32 سال اور 86 دن کی عمر میں دنیا کا معمر ترین زندہ پیراکیٹ قرار دیا گیا حالانکہ قید میں پالے جانے والے پیراکیٹس کی اوسط عمر عموماً 15 سے 20 سال ہوتی ہے۔

اس کے مالک امنڈا بیتھ نے بتایا کہ انہیں یہ پرندہ 1997 میں ان کی والدہ نے تحفے میں دیا تھا اس وقت اس کی عمر تقریباً 3 سال تھی۔

امنڈا نے ہنستے ہوئے کہا کہ وہ ہمیشہ مذاق میں کہتی ہیں کہ یہ مرنے کا نام ہی نہیں لیتا، اس لیے وہ اسے کھانا کھلاتی رہتی ہیں۔

انہوں نے بتایا کہ اگرچہ اسپوڈلز پہلے کی طرح زیادہ باتیں نہیں کرتا لیکن آج بھی ہر صبح ’پریٹی برڈ‘ کہہ کر دن کا آغاز کرتا ہے، جو اس کی دلکش شخصیت کی جھلک ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کیا آپ ’عقابی نظر‘ رکھتے ہیں؟ اس تصویر میں چھپا ’انسان‘ ڈھونڈ کر دکھائیں!

Express News

کیلے جیسی گاڑی کو ٹریفک پولیس نے روک لیا، سوشل میڈیا پر ہلچل

Express News

لیگو پیسز سے بنائی گئی اسپورٹس کار

Express News

روس: شاپنگ سینٹر میں اِن ڈور فشنگ تالاب کا منصوبہ

Express News

روس: پیٹرول کی قلت سے نمٹنے کیلئے ڈرائیور گولیاں استعمال کرنے لگے

Express News

بھیڑوں کو بھیڑیوں سے بچانے کا انوکھا طریقہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو