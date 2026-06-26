امریکا کا ایرانی میزائل و ڈرون ذخائر سمیت ریڈار تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ

سینٹکام نے ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ ایران نے 25 جون کو ایم وی ایور لوولی نامی تجارتی جہاز پرحملہ کیا

ویب ڈیسک June 26, 2026
facebook whatsup

امریکی سینٹرل کمانڈ (سینٹکام) نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز میں ایک تجارتی جہاز پر حملے کے بعد امریکی طیاروں نے ایران میں میزائل اور ڈرون کے ذخائر سمیت ریڈار تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔

سینٹکام نے ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ ایران نے 25 جون کو ایم وی ایور لوولی نامی تجارتی جہاز پرحملہ کیا جس کے جواب میں امریکی فضائیہ نے ایران کے میزائل اور ڈرون ذخائر اور ریڈار مراکز پر حملے کیے۔

بیان میں کہا گیا کہ تجارتی جہاز رانی کے خلاف ایران کی بلااشتعال کارروائی جنگ بندی کی واضح خلاف ورزی ہے۔

سینٹکام کے مطابق ایران کا یہ اقدام عالمی تجارت کی اہم گزرگاہ آبنائے ہرمز میں بحری آمدورفت کی آزادی کے لیے بھی خطرہ ہے۔

امریکی فوج نے کہا کہ فورسز آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں کو محفوظ راہداری فراہم کرنے کے لیے بدستور موجود ہیں اور ایران کے ساتھ ہونے والے معاہدے پر مکمل عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے ہر وقت چوکس ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

آبنائے ہرمز کے قریب کارگو جہاز کو پروجیکٹائل سے نشانہ بنایا گیا، برطانوی ایجنسی

Express News

آبنائے ہرمز میں جہاز پر حملے کے بعد اقوام متحدہ نے انخلا آپریشن عارضی طور پر معطل کر دیا

Express News

اسرائیل لبنان کےتمام علاقوں سےنکل جائے، وہ نہیں جاتا تو ْشکست خوردہ ہوکر بھاگےگا، ایران کی وارننگ

Express News

بھارت: شادی سے چند ماہ قبل منگیتر کو موت کے گھاٹ اتارنے والی سفاک ملزمہ گرفتار

Express News

وینزویلا میں آنے والے زلزلے سے ایک لاکھ تک اموات کا خدشہ

Express News

یمن میں بم دھماکے میں ٹی وی رپورٹر ہلاک

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو