بین اسٹوکس نے تاریخ رقم کر دی، منفرد اعزاز حاصل کرنے والے دوسرے آل راؤنڈر بن گئے

انگلینڈ کے کپتان اور مایہ ناز آل راؤنڈر بین اسٹوکس کرکٹ کی تاریخ کے عظیم ترین آل راؤنڈر جیک کیلس کے بعد دوسرے عظیم ترین آل راؤنڈر بن گئے۔
اسٹوکس ٹیسٹ کرکٹ میں 7 ہزار سے زائد رنز اور 250 وکٹیں مکمل کرنے والے دنیا کے صرف دوسرے کھلاڑی بن گئے ہیں۔
اس سے قبل یہ اعزاز صرف جنوبی افریقا کے عظیم آل راؤنڈر جیک کیلس کے پاس تھا۔
اسٹوکس اب تک 7 ہزار 228 ٹیسٹ رنز اور 250 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں جبکہ کیلس نے اپنے کیریئر میں 13 ہزار 289 رنز اور 292 وکٹیں اپنے نام کی تھیں۔
اسٹوکس نے یہ کارنامہ نیوزی لینڈ کے خلاف تیسرے ٹیسٹ کی پہلی اننگز کے دوران انجام دیا جس میں انہوں نے 4 وکٹیں حاصل کیں۔
یہ کارکردگی اس لیے بھی خاص رہی کیونکہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کے باعث اسٹوکس کو دوسرے ٹیسٹ سے باہر کردیا گیا تھا۔
تاہم اب تیسرے ٹیسٹ میں واپسی پر انہوں نے اپنی آل راؤنڈ صلاحیتوں سے ناقدین کو بھرپور جواب دیتے ہوئے ایک اور تاریخی سنگ میل عبور کر لیا۔