بالی ووڈ کے معروف اداکار اکشے کمار کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اس دور میں کامیڈی کرنا پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ مشکل ہو چکا ہے۔ ان کے مطابق میمز، ریلز اور مختصر مزاحیہ ویڈیوز کی بھرمار کے باعث لوگوں کو ہنسانا آج سب سے بڑا چیلنج بن گیا ہے۔
اپنی نئی ایکشن کامیڈی فلم ’’ویلکم ٹو دی جنگل‘‘ کی تشہیری مہم کے دوران ایک انٹرویو میں اکشے کمار نے کہا کہ آج ہر طرف مزاحیہ مواد آسانی سے دستیاب ہے۔ لوگ روزانہ انسٹاگرام، یوٹیوب اور دیگر پلیٹ فارمز پر لاتعداد کامیڈی ویڈیوز دیکھتے ہیں، اس لیے ناظرین کو کچھ نیا اور منفرد پیش کرنا پہلے سے زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود کامیڈی ایک ایسی صنف ہے جس کے امکانات کبھی ختم نہیں ہوتے۔ ان کے بقول کامیڈی کی کئی مختلف شکلیں ہیں، جن میں فزیکل کامیڈی، سچویشنل کامیڈی، سلیپ اسٹک اور ڈارک ہیومر شامل ہیں، اور ہر انداز اپنے منفرد طریقے سے لوگوں کو محظوظ کر سکتا ہے۔
اکشے کمار نے حالیہ برسوں میں مقبول ہونے والے اسٹینڈ اپ کامیڈی کلچر کو بھی سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ آج بے شمار باصلاحیت کامیڈین روزانہ نیا مواد تخلیق کر رہے ہیں اور لوگوں کو ہنسانے کے مختلف انداز متعارف کرا رہے ہیں، تاہم اس کے باوجود کامیڈی اب بھی سب سے مشکل فنون میں شمار ہوتی ہے، حالانکہ اکثر لوگ اسے آسان سمجھتے ہیں۔
اداکار نے مزید کہا کہ وہ اسٹینڈ اپ کامیڈینز کا بے حد احترام کرتے ہیں کیونکہ ایک شخص کا اسٹیج پر تنہا کھڑے ہو کر پورے مجمع کو مسلسل ہنسانا غیر معمولی صلاحیت کا تقاضا کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس فن کو انتہائی مشکل اور قابلِ قدر سمجھتے ہیں۔