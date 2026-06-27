گلگت بلتستان کے علاقے چلاس میں ہونے والے کلاؤڈ برسٹ کے باعث وادی تھور کے مختلف حصوں میں سیلاب نے تباہی مچا دی جہاں شہریوں کے مکانات، فصلیں اور رابطہ پل سیلاب میں بہہ گئے اور مختلف علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہوگیا ہے۔
چلاس پولیس نے بتایا کہ کلاؤڈ برسٹ کے نتیجے میں آنے والے سیلاب میں لوگوں کے مکانات، باغات، فصلیں، رابطہ پل اور گاڑیاں بہہ گئیں، واپڈا کالونی اور روڈ کو شدید نقصان پہنچا۔
پولیس نے بتایا کہ سیلاب چلاس کی واپڈا کالونی میں داخل ہو گیا اور تباہی مچا دی، وادی تھور کا روڈ سیلاب کے باعث مختلف مقامات پر بند ہے جس کی وجہ سے مقامی آبادی کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔
سیلاب متاثرین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ فوراً ریلیف آپریشن شروع کیا جائے اور نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔
اے ڈی ڈیزاسٹر منیجمنٹ دیامر امتیاز احمد نے بتایا کہ چلاس کی سیلاب سے متاثرہ ویلی میں ریلیف آپریشن اور روڈ کھلوانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، روڈ بلاک ہونے کی وجہ سے امدادی کاموں اور ریلیف آپریشن میں مشکلات کا سامنا ہے۔