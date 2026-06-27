عمران خان، بشریٰ بی بی کی قید تنہائی کے خلاف درخواست سماعت کیلئے مقرر

اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس خادم حسین سومرو دونوں درخواستوں پر سماعت کریں گے

فیاض محمود June 27, 2026
facebook whatsup
فائل: فوٹو

اسلام آباد ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے بانی چیئرمین عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو قیدی تنہائی میں رکھنے کے خلاف درخواست 29 جون کو سماعت کے لیے مقرر کردی گئی۔

اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے کاز لسٹ جاری کر دی ہے، جس کے مطابق جسٹس خادم حسین سومرو دونوں درخواستوں پر پیر (29جون) کو سماعت کریں گے۔

عمران خان کی جانب سے ان کی بہن علیمہ خان اور مبشرہ خاور مانیکا نے بشریٰ بی بی کی طرف سے درخواستیں دائر کر رکھیں ہیں۔

اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے دونوں درخواستوں پر اعتراضات عائد کر رکھے ہیں۔

بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کی جانب دائر دونوں درخواستوں میں عدالت سے قید تنہائی غیر قانونی قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی میں پارہ 36 ڈگری تک جا سکتا ہے؟ کیا بارش ہوگی؟ پیشگوئی سامنے آگئی

Express News

35 سالہ خاتون کی گولیاں کھا کر مبینہ خودکشی،  متاثر ہونے والی 2 بچیاں بھی اسپتال منتقل

Express News

سفری پابندیاں اور پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں نام ڈالنے سے متعلق اسلام آباد ہائیکورٹ کا بڑا فیصلہ

Express News

بلوچستان؛ بارکھان اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے، شہریوں میں خوف و ہراس

Express News

کوئٹہ؛ مسلح موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے تاجر جاں بحق، ملزمان فرار

Express News

تیل کی عالمی قیمتوں میں نمایاں کمی کے باوجود حکومت نے عوام کو ریلیف نہیں دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو