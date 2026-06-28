غیرملکی وفود کی آمدروفت کے سلسلے میں لاہور میں ٹریفک ایڈوائزری جاری

شہریوں سے ٹریفک پولیس کے ساتھ تعاون کرنے کی اپیل

ویب ڈیسک June 28, 2026
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لاہور میں غیرملکی وفود کی آمدروفت کے سلسلہ میں ٹریفک ایڈوائزری جاری کی گئی ہے۔

تفصیلات کے مطابق ایکسپریس ہائی وے، جناح ایونیو، سری نگر ہائی وے، مری روڈ، کلب روڈ پر مختلف اوقات میں ڈائیورشنز لگائی جائیں گی۔ اس دوران ان سڑکوں پر ٹریفک کی روانی متاثر ہوسکتی ہے۔

شہری ڈائیورشنز کے دوران متبادل راستے یا سروس روڈز کا استعمال کریں۔ اسلام آباد ٹریفک پولیس شہریوں کی سہولت کے لئے سڑکوں پر موجود ہیں۔ کسی بھی دقت سے بچنے کے لئے اضافی وقت کے ساتھ سفر کریں۔

شہریوں سے گزارش ہے کہ وہ ٹریفک پولیس کے ساتھ تعاون کریں اور صبروتحمل کا مظاہرہ کریں۔ مزید معلومات کے لئے اسلام آباد ٹریفک پولیس کا وٹس ایپ چینل فالو کریں یا اسلام آباد پولیس کے سوشل میڈیا پیجز اور ITP FM 92.4 سنتے رہیں۔
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