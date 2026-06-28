بالی ووڈ فلم ساز روہت شیٹی کو بشنوئی گینگ کی 20 کروڑ بھتے کی دھمکی

روہت شیٹی کی سیکیورٹی مزید سخت اور معاملے کی تفتیش شروع کردی گئی ہے، ممبئی پولیس

ویب ڈیسک June 28, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

بالی ووڈ فلم ساز روہت پر فائرنگ کے بعد اب لارنس بشنوئی گینگ نے مبینہ طور پر 20 کروڑ بھارتی روپے بھتے کی دھمکی دے دی ہے، جنہیں پہلے ہی سیکیورٹی خدشات کا سامنا ہے۔

بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق فلم ساز روہت شیٹی کو مبینہ طور پر لارنس بشنوئی گینگ کی جانب سے بھیجی گئی ایک آڈیو کلپ سامنے آئی ہے، جس میں ان سے 20 کرورٹ روپے بھتے کا مطالبہ کیا گیا ہے اور ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکی دی گئی ہے۔

روہت شیٹی کو ملنے والی مبینہ دھمکی پر بھارت کی فلم انڈسٹری کی مشہور شخصیات کی سلامتی کے حوالے سے سنگین خدشات سامنے آئے ہیں کیونکہ اس سے سلمان خان اور دیگر متعدد مشہور اداکاروں کو دھمکیاں موصول ہوچکی ہیں۔

لارنس بشنوئی گینگ کی جانب سے روہت شیٹی کو موصول ہونے والی 90 سیکنڈ کی آڈیو کلب میں 20 کروڑ روپے کا مطالبہ کرتے ہوئے دھمکی دی گئی ہے کہ رواں برس کے شروع میں ان کے گھر کے باہر ہونے والی فائرنگ صرف ایک ٹریلر تھا اور اگر مطالبہ پورا نہیں کیا گیا تو اس کے نتائج مزید سنگین ہوسکتے ہیں۔

رپورٹ میں بتایا گیا کہ 20 کروڑ بھتے کے ساتھ دھمکی شبھم لونکار کی جانب سے روہت شیٹی کی ٹیم کو دی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ مہینوں قبل رہائش گاہ جوہو پر کی گئی فائرنگ صرف ایک ٹریلر تھا اور اگر مطالبے کو نظراندا کیا گیا تو اس دفعہ گولیاں اپنا نشانہ نہیں چوکیں گی۔

روہت شیٹی کی ٹیم کو یہ آڈیو کلپ ہفتے کی صبح موصول ہوئی، جس نے پیغام سننے کے فوری بعد پولیس کا آگاہ کردیا اور ممبئی پولیس بھی فوری طور پر اس طرف متوجہ ہوگئی ہے کیونکہ چند ماہ قبل ہی روہت شیٹی کی رہائش گاہ کے باہر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا۔

ممبئی پولیس نے اس آڈیو کلپ کو لارنس بشنوئی گینگ سے جڑے قریبی ساتھیوں کا اقدام قرار دیا ہے۔

تفتیش کاروں نے بتایا کہ مبینہ آڈیو پیغام میں فلم ساز کو براہ راست دھمکی دی گئی ہے اور بھتے کا مطالبہ کیا گیا ہے، ممبئی پولیس کرائم برانچ کے افسر نے بتایا کہ روہت شیٹی کے اسٹاف نے دھمکی پر مبنی آڈیو کلپ کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیا۔

ممبئی پولیس نے تصدیق کی ہے کہ اس نے معاملے پر تفتیش شروع کردی ہے اور آڈیو کلپ فرانزک کے لیے بھیج دی گئی ہے، جوہو پولیس اس حوالے سے مقدمہ بھی درج کر رہی ہے۔

پولیس نے بتایا کہ ابتدائی تفتیش سے معلوم ہوتا ہے کہ آڈیو کی آواز شبھم لونکار کی ہے جو مبینہ طور پر لارنس بشنوئی کا قریبی ساتھی ہے تاہم اس کی فرانزک کے ذریعے باقاعدہ تصدیق نہیں ہوئی ہے۔

دوسری جانب روہت شیٹی کی سیکیورٹی بھی سخت کردی گئی ہے اور انہوں نے تازہ دھمکی کے حوالے سے کوئی بیان بھی جاری نہیں کیا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

پاکستان کی نامور شیف راحت علی کا انتقال ہوگیا

Express News

سیف علی خان کا چاقو حملے کے ایک سال سے زائد عرصے بعد نیا انکشاف

Express News

ثانیہ اشفاق کے سابق شوہر عماد وسیم پر نئے الزامات، کرکٹر کا سخت ردِعمل، دھمکی دے دی

Express News

میمز اور ریلز کے دور میں لوگوں کو ہنسانا پہلے سے کہیں زیادہ مشکل ہے، اکشے کمار

Express News

مشہور بھارتی اداکارہ مشکل میں پڑ گئیں، فلیٹ سے تاجر کی لاش برآمد

Express News

اداکار عمران عباس کی کربلا میں زائرین کو پانی پلانے کی ویڈیو وائرل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو