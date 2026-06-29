’حدود میں رہو ورنہ سخت جواب ملے گا‘، ایران کی بحرین کو کھلی دھمکی

ایران کے سپریم لیڈر کے مشیر علی اکبر ولایتی نے بحرین کو سخت وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر بحرین نے ایسے اقدامات جاری رکھے جو ایران کے خلاف سمجھے جائیں تو تہران مزید سخت اور فیصلہ کن ردعمل دے سکتا ہے۔
ایرانی نیم سرکاری خبر رساں ادارے تسنیم نیوز کے مطابق علی اکبر ولایتی نے کہا کہ بحرین کو اپنی حدود کا خیال رکھنا چاہیے اور ایسے اقدامات سے گریز کرنا چاہیے جو خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھائیں۔
انہوں نے خبردار کیا کہ اگر بحرین نے اپنا طرزِ عمل تبدیل نہ کیا تو ایران سخت فیصلے کرنے پر مجبور ہو سکتا ہے۔
یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب حالیہ دنوں ایران نے بحرین میں موجود امریکی بحری اڈے کو میزائل اور ڈرون حملوں کا نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا۔
ایران کا مؤقف ہے کہ امریکہ خطے میں موجود اپنے فوجی اڈوں کو ایران کے خلاف کارروائیوں کے لیے استعمال کر رہا ہے۔
دوسری جانب بحرین نے ایرانی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہیں اپنی خودمختاری کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔
بحرینی حکومت کا کہنا ہے کہ ایسے حملے نہ صرف علاقائی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں بلکہ کشیدگی میں کمی اور استحکام کی کوششوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔
خطے میں جاری کشیدگی کے باعث خلیجی ممالک اور عالمی برادری مسلسل تحمل اور سفارتی مذاکرات پر زور دے رہے ہیں تاکہ صورتحال مزید خراب ہونے سے روکی جا سکے۔