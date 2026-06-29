طالبان رجیم کی ناقص پالیسیوں نے افغانستان کو خانہ جنگی کے دہانے پر پہنچا دیا

کمانڈر جمعہ خان نے مقامی عمائدین سے مشاورت بھی تیز کر دی ہے

ویب ڈیسک June 29, 2026
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باغی کمانڈر جمعہ خان فاتح نے افغان رجیم کیخلاف جنگی تیاریوں میں اضافہ  کردیا ہے جس سے صوبہ بدخشاں میں صورتحال انتہائی کشیدہ ہورہی ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق طالبان رجیم اور سابق ڈپٹی گورنر جمعہ خان فاتح میں اختلافات نے سنگین بحران کی شکل اختیار کر لی ہے۔

معروف افغان جریدے افغانستان انٹرنیشنل کے مطابق بدخشاں میں طالبان رجیم کیخلاف باغی تاجک کمانڈر جمعہ خان فاتح کی عسکری صف بندی اور جنگی تیاریاں عروج پر پہنچ چکی ہیں۔

کمانڈر جمعہ خان نے جنگجوؤں کو منظم کرنےکے ساتھ ساتھ مقامی عمائدین سے مشاورت بھی تیز کر دی ہے، افغان رجیم کی مذاکرات اور نئے عہدے کی پیشکشیں کے باوجود جمعہ خان نے حکومتی ڈھانچے میں واپسی کو مسترد کر دیا ہے۔ 

کمانڈر جمعہ خان نے اپنی فورسز کو ہائی الرٹ پر رکھ کر فوجی و لاجسٹک دونوں لحاظ سے مکمل طور پر تیار کر دیا ہے۔ جمعہ خان فاتح کا ماننا ہے کہ بدخشاں کاپہاڑی علاقہ طالبان رجیم کیلئے ان کیخلاف فوجی آپریشن انتہائی مشکل بنادے گا۔
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