خلاباز نے اسپیس اسٹیشن نے طوفانی بادلوں کی مسحور کُن تصویر شیئر کردی

حال ہی میں ایک خلا باز نے خلا سے بادلوں کی حیران کُن تصویر شیئر کی ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق سوشل میڈیا ویب سائٹ ایکس پر ایک تصویر گردش کررہی ہے جس میں زمین کے اوپر بننے والے وسیع بادلوں کا خوفناک منظر دکھایا گیا ہے۔
یہ تصویر ایکس پر جیسیکا مائیر نامی اکاؤنٹ سے شیئر کی گئی جو انٹرنیشنل عالمی اسٹیشن میں خلاباز کے طور پر خدمات انجام دے رہی ہیں۔
خلاباز نے کیپشن میں لکھا کہ بادلوں کا منظر اسپیس اسٹیشن سے بھی دیکھنا مسحور کُن لگتا ہے، مختلف سائز اور ڈیزائن کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔
خلاباز نے خطے کا نام بتاتے ہوئے کہا کہ یہ طوفانی بادل رواں ہفتے پیسیفک نارتھ ویسٹ میں پائے گئے۔