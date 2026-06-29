بھارت: لینڈ سلائڈنگ کی زد میں آنے والے موٹرسائیکل سوار کی دل دہلادینے والی ویڈیو

بھارتی تیاست اروناچل پردیش میں بڑے پیمانے پر لینڈ سلائیڈنگ میں بال بال بچ جانے والے ایک موٹر سائیکل سوار کی ویڈیو آن لائن گردش کر رہی ہے۔
سوشل میڈیا پر گردش کررہی کلپ میں دکھایا گیا ہے کہ موٹرسائیکل سوار ایک تباہ شدہ سڑک کو عبور کرنے کی کوشش کررہا ہے لیکن بالکل اسی وقت لینڈسلائیڈنگ ہوتی ہے اور موٹرسائیکل سوا اُسی کے ساتھ نیچے چلاجاتا ہے۔
تاہم کچھ دیر بعد لینڈ سلائیڈنگ ہونا بند ہوجاتی ہے اور یوں بائیک والا بال بال بچ جاتا ہے۔
بعدازاں ویڈیو پر کافی ردعمل آئے ہیں۔ ایک صارف نے لکھا کہ یہ انتہائی خوش قسمت تھا۔ ایک غلط اقدام اور یہ ختم ہو جاتا۔ خوشی ہے کہ وہ بچ گیا۔
دوسرے صارف نے لکھا کہ اروناچل میں لینڈ سلائیڈنگ بے ترتیب اور غیر منصوبہ بند جنگلات کی کٹائی اور پہاڑیوں کی کٹائی کا نتیجہ ہے۔ جب بھی میں نہرلاگن کا دورہ کرتا ہوں ہمیشہ ایک یا دوسری پہاڑی غائب ہوتی ہے۔
واضح رہے کہ لینڈ سلائیڈنگ نے بھارتی دریائے سیجی کو مکمل بند کر دیا ہے جس سے دریا کا بہاؤ رُک گیا ہے۔ لوئر سیانگ پولیس نے پڑوسی آسام میں لکابلی اور اس سے ملحقہ علاقوں کے رہائشیوں کے لیے ایک فوری ایڈوائزری جاری کی جس میں لوگوں سے دریا کے کنارے اور نشیبی علاقوں سے دور رہنے کی اپیل کی۔