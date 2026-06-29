یورپ میں شدید گرمی کے باوجود لوگ گھروں میں اے سی کیوں نہیں لگا سکتے؟

یورپ میں اے سی کو اکثر فضول سمجھا جاتا ہے

ویب ڈیسک June 29, 2026
facebook whatsup

اگرچہ آج کے دور میں اے سی عام ہوتا جا رہا ہے لیکن یورپ میں صرف 20 لوگ اے سی جیسی سہولت سے بہرہ ور ہوسکتے ہیں۔

اس کی متعدد وجوہات ہیں جس میں پہلی وجہ ورثے کے ضوابط ہیں۔ بہت سے یورپی شہر تاریخی عمارتوں سے بھرے پڑے ہیں۔ فرانس جیسے ممالک میں تاریخی عمارتوں کے تحفظ کے سخت اصول نافذ ہیں جو اکثر عمارتوں کے باہر اے سی یونٹوں کی تنصیبات کو منع کرتے ہیں۔

ایسی ہی دوسری وجہ کرائے کے قوانین اور اخراجات ہیں۔ جرمنی اور آسٹریا جیسے ممالک میں تقریباً نصف آبادی اپنے گھر کرائے پر دیتی ہے۔ کرایہ داروں کو اکثر سوراخ کرنے یا یونٹ لگانے کے لیے مالک مکان کی اجازت درکار ہوتی ہے اور کرائے دار ایسی پراپرٹی میں بھاری سرمایہ کاری کرنے سے گریز کرتے ہیں جو ان کی ملکیت نہیں ہے۔

تیسری بڑی وجہ زیادہ بلوں کی قیمت ہے۔ شمالی امریکا جیسے خطوں کے مقابلے میں یورپ میں بجلی کی قیمت نمایاں طور پر زیادہ ہے جس کی وجہ سے اے سی چلانا بہت مہنگا ہے اور ایک لگژری تصور کی جاتی ہے۔

چوتھی وجہ ثقافتی نظریہ ہے۔ یورپ میں اے سی کو اکثر فضول سمجھا جاتا ہے۔ بہت سے یورپی روایتی کولنگ کے طریقوں کو ترجیح دیتے ہیں جیسے بھاری شٹرنگ کا استعمال کرتے ہیں اور رات کے وقت کھڑکیاں کھول کر سونا پسند کرتے ہیں۔ مزید برآں اے سی تاریخی طور پر کبھی ضرورت نہیں سمجھا گیا لہٰذا اے سے انسٹال کرنے والے پیشہ ور افراد کی کمی ہے۔ انسٹالر کی خدمات حاصل کرنے پر ہزاروں یورو لاگت آسکتی ہے اور مہینوں پہلے بکنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

آبنائے ہرمز کے مستقبل پر ایران اور عمان متحرک، مشترکہ کمیٹی کا پہلا اہم اجلاس

Express News

گرمی سے ہلاکتوں میں اضافہ، پیرس کے مردہ خانوں میں جگہ کم پڑ گئی

Express News

جنوبی ایشیا کے مقروض ترین ممالک کی فہرست جاری، پاکستان کا کون سا نمبر ہے؟

Express News

خلاباز نے اسپیس اسٹیشن نے طوفانی بادلوں کی مسحور کُن تصویر شیئر کردی

Express News

محمد بن سلمان اور میکرون کا ٹیلیفونک رابطہ، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تفصیلی مشاورت

Express News

جو بائیڈن کی ٹرمپ پر شدید تنقید، ’کرپٹ، خود پسند اور نااہل‘ قرار دے دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو