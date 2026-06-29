جرمنی میں فائرنگ سے 5 افراد ہلاک، مشتبہ شخص گرفتار

فائرنگ کرنے کے پیچھے کیا مقصد تھا، یہ فی الحال واضح نہیں ہوسکا ہے

ویب ڈیسک June 29, 2026
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جرمنی میں فائرنگ کے نتیجے میں پانچ افراد ہلاک ہوگئے ہیں۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق شمالی جرمنی کے قصبے اسٹیڈ میں فائرنگ کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک ہوگئے ہیں۔

اطلاعات کے مطابق فائرنگ کے شبہے میں ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ کرنے کے پیچھے کیا مقصد تھا، یہ فی الحال واضح نہیں ہوسکا ہے۔

مقامی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ یہ واقعہ ہیمبرگ کے مغرب میں 50,000 سے کم آبادی والے قصبے سینٹرل اسٹیڈ میں پیش آیا۔

کچھ رپورٹس میں متعدد مشتبہ افراد کا حوالہ دیا گیا ہے تاہم پولیس نے فوری طور پر اس کی تصدیق نہیں کی ہے۔

 
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