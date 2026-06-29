کاہنہ میں ذہنی معذور لڑکی سے زیادتی کرنے والا فوٹیج کی مدد سے گرفتار

کاہنہ میں ذہنی معذور لڑکی سے زیادتی کرنے والے ملزم کو پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے گرفتار کرلیا۔
ایس پی ماڈل ٹاؤن کے مطابق 17 سالہ لڑکی گھر سے تندور پر نان لینے گئی تھی، ملزم نے زبردست لڑکی کو نامعلوم جگہ پر لے جاکر زیادتی کا نشانہ بنایا اور بھاگ نکلا، سی سی ٹی وی فوٹیج میں ملزم کو فرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔
ایس پی ماڈل ٹاؤن کے مطابق متاثرہ لڑکی کے والد کی جانب سے درخواست موصول ہونے پر فوری کارروائی کی گئی، ملزم ذیشان کے خلاف مقدمہ درج جینڈر سیل کے حوالے کردیا گیا ہے، خواتین کا استحصال کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔