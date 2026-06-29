پاکستان سے بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، افغان سفیر

جو مسائل پیدا ہوئے ہیں وہ دونوں فریقوں کے لیے نقصان دہ ہیں، سردار احمد شکیب

ویب ڈیسک June 29, 2026
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پاکستان میں امارت اسلامیہ افغانستان کے سفیر سردار احمد شکیب نے کہا ہے کہ افغان حکومت پاکستان کے ساتھ بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرنا چاہتی ہے۔

افغان میڈیا کے مطابق افغانستان کے سفیر سردار احمد شکیب نے طلوع نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ افغان حکومت کی پالیسی پاکستان کے ساتھ تمام مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا ہے۔

سردار احمد شکیب نے کہا کہ کابل اور اسلام آباد کے درمیان مسائل نے دونوں ممالک کو متاثر کیا ہے اور تناؤ کے تسلسل نے دونوں اطراف کے لوگوں پر سب سے زیادہ اثر ڈالا ہے۔

امارت اسلامیہ افغانستان کے سفیر نے طلوع نیوز کو بتایا کہ جو مسائل پیدا ہوئے ہیں وہ دونوں فریقوں کے لیے نقصان دہ ہیں۔ وہ تعلقات کو نقصان پہنچاتے ہیں اور لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے اور یہ امارت اسلامیہ کی پالیسی ہے کہ وہ مذاکرات پر یقین رکھتی ہے۔

دوسری جانب سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مذاکرات اور سفارتی ذرائع کو برقرار رکھنے سے مزید کشیدگی کو روکنے میں مدد مل سکتی ہے اور افغانستان اور پاکستان کے درمیان سیاسی، اقتصادی اور تجارتی تعاون کو وسعت دینے کے مواقع پیدا کیے جا سکتے ہیں۔
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