مشرق وسطیٰ کی صورتحال، وزیر داخلہ محسن نقوی اہم دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے

محسن نقوی کے دورے کو موجودہ حالات کے تناظر میں خاص اہمیت دی جارہی ہے، وہ سعودی ہم منصب سے بھی ملاقات کریں گے

ویب ڈیسک June 29, 2026
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وفاقی وزیر داخلہ محسن رضا نقوی اہم دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق وزیر داخلہ محسن نقوی دورے کے دوران سعودی ہم منصب سمیت دیگر اہم شخصیات سے ملاقات کریں گے ۔

وفاقی وزیر داخلہ محسن رضا نقوی کے دورہ سعودی عرب کو موجودہ حالات کے تناظر میں خاص اہمیت دی جارہی ہے۔ اس حوالے سے اُن کی سعودی ہم منصب شہزادہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود سے ملاقات بھی شیڈول ہے۔

دونوں ممالک کے وزرائے داخلہ کے درمیان ہونے والی ملاقات میں پاک سعودی مشترکہ سیکیورٹی تعاون اور اسکے دائرہ کار میں معاملات کو مزید مضبوط بنانے کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی۔

ملاقات میں ایران امریکہ مذاکراتی معاہدے سمیت خطے کی مجموعی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔
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