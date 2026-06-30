غسل کعبہ کی روح پرور تقریب آج ہو گی

یہ ایمان افروز تقریب نماز فجر کے بعد منعقد کی جائے گی

ویب ڈیسک June 30, 2026
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مکہ مکرمہ:

دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں کے دل آج ایک بار پھر بیت اللہ شریف کی جانب متوجہ ہیں جہاں پندرہ محرم الحرام کے موقع پر غسل کعبہ کی روح پرور اور ایمان افروز تقریب منعقد کی جائے گی۔

یہ بابرکت روایت عہدِ نبوی ﷺ سے جاری ہے اور ہر سال انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔

نمازِ فجر کے بعد خانہ کعبہ کے اندرونی حصے کی دیواروں اور فرش کو آبِ زم زم، عرق گلاب اور خالص عود سے معطر پانی کے ذریعے غسل دیا جائے گا۔

اس موقع پر بیت اللہ کے اندر کا ماحول خوشبوؤں سے مہک اٹھتا ہے اور یہ روحانی منظر ہر مسلمان کے دل میں محبت کعبہ اور عقیدت کے جذبات کو مزید تازہ کر دیتا ہے۔

تقریب میں مکہ مکرمہ کے گورنر، سعودی شاہی خاندان کے اہم افراد، حرمین شریفین کے آئمہ کرام، اعلیٰ حکام اور حرمین شریفین انتظامیہ کے منتخب اراکین شرکت کریں گے۔

غسل کعبہ کی یہ مقدس تقریب اسلامی تاریخ، عقیدت اور روحانیت کا ایک منفرد مظہر سمجھی جاتی ہے۔

غسلِ کعبہ صرف ایک مذہبی رسم نہیں بلکہ امتِ مسلمہ کے لیے محبت، احترام اور بیت اللہ سے والہانہ وابستگی کی علامت ہے۔

دنیا بھر کے مسلمان اس بابرکت موقع کو عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنے گھر کی حاضری اور زیارت نصیب فرمائے۔
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