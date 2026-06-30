پاسدارانِ انقلاب کی بحریہ کے ترجمان محمد اکبرزادہ کی ٹریفک حادثے میں پراسرار موت

محمد اکبرزادہ صوبہ کرمان میں اس وقت حادثے کا شکار ہوئے جب ان کی گاڑی سڑک پر الٹ گئی

ویب ڈیسک June 30, 2026
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تہران: ایران کی پاسدارانِ انقلاب کی بحریہ کے سیاسی نائب اور ترجمان محمد اکبرزادہ ایک ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہوگئے۔ ایرانی حکام نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں تاکہ حادثے کی وجوہات اور حالات کا تعین کیا جا سکے۔

ایرانی سرکاری اور ریاست سے وابستہ میڈیا رپورٹس کے مطابق محمد اکبرزادہ صوبہ کرمان میں اس وقت حادثے کا شکار ہوئے جب ان کی گاڑی سڑک پر الٹ گئی۔ بتایا گیا ہے کہ یہ حادثہ صوبہ یزد سے کرمان جانے والی شاہراہ پر پیش آیا۔

رپورٹس کے مطابق حادثے کے فوری بعد امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچیں اور زخمی محمد اکبرزادہ کو قریبی طبی مرکز منتقل کیا گیا تاہم وہ شدید زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔

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ایرانی خبر رساں ادارے فارس نیوز، جو پاسدارانِ انقلاب سے وابستہ سمجھا جاتا ہے، نے بھی ان کی وفات کی تصدیق کی ہے۔ دیگر بین الاقوامی ذرائع ابلاغ نے بھی ایرانی میڈیا کے حوالے سے اس واقعے کی اطلاع دی ہے۔

حکام کا کہنا ہے کہ حادثے کی اصل وجہ جاننے کے لیے باقاعدہ تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ فی الحال کسی قسم کی حتمی وجہ یا نتیجہ جاری نہیں کیا گیا، جبکہ متعلقہ ادارے تمام پہلوؤں کا جائزہ لے رہے ہیں۔

محمد اکبرزادہ پاسدارانِ انقلاب کی بحریہ میں سیاسی نائب اور ترجمان کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے اور مختلف قومی و دفاعی امور پر ادارے کا مؤقف میڈیا کے سامنے پیش کرتے تھے۔ ان کی وفات پر سرکاری سطح پر مزید تفصیلات سامنے آنے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔
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