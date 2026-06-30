وینزویلا میں زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 1700 سے تجاوز کرگئی

وینزویلا کے حکام نے تصدیق کی ہے کہ 24 جون کے زلزلے کے بعد سے ہلاکتوں کی تعداد 1700 سے تجاوز کرگئی ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق زلزلے سے اب تک 1,719 افراد ہلاک ہوچکے ہیں اور تقریباً 5,000 زخمی نکالے گئے ہیں۔ تقریباً 12,000 لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور حکام نے ابھی تک لاپتہ افراد کی تعداد کی حتمی تصدیق نہیں کی ہے۔
نیویارک میں ایک پریس بریفنگ میں وینزویلا میں اقوام متحدہ کے رُکن گیانلوکا رامپولا نے کہا کہ گزشتہ سات افراد کو ملبے سے زندہ نکال لیا گیا جب کہ مزید تلاش کی کوششیں جاری ہیں۔
انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اقوام متحدہ اور وینزویلا کے حکام نے مرنے والوں کی تعداد میں مزید اضافے کے پیش نظر 10,000 باڈی بیگز کی خریداری پر اتفاق کیا ہے۔
زلزلے سے سات ریاستیں متاثر ہوئی ہیں لیکن ہلاکتوں کا سب سے زیادہ خدشہ لا گویرا ریاست اور کاراکاس میں ہے۔ تقریباً 2,500 عمارتوں کو نقصان پہنچا جن میں سے اکثر مکمل طور پر منہدم ہو چکی ہیں۔