وینزویلا میں زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 1700 سے تجاوز کرگئی

مرنے والوں کی تعداد میں مزید اضافے کے پیش نظر 10,000 باڈی بیگز کی خریداری پر اتفاق کیا ہے

ویب ڈیسک June 30, 2026
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وینزویلا کے حکام نے تصدیق کی ہے کہ 24 جون کے زلزلے کے بعد سے ہلاکتوں کی تعداد 1700 سے تجاوز کرگئی ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق زلزلے سے اب تک 1,719 افراد ہلاک ہوچکے ہیں اور تقریباً 5,000 زخمی نکالے گئے ہیں۔ تقریباً 12,000 لوگ بے گھر ہو چکے ہیں  اور حکام نے ابھی تک لاپتہ افراد کی تعداد کی حتمی تصدیق نہیں کی ہے۔

نیویارک میں ایک پریس بریفنگ میں وینزویلا میں اقوام متحدہ کے رُکن گیانلوکا رامپولا نے کہا کہ گزشتہ سات افراد کو ملبے سے زندہ نکال لیا گیا جب کہ مزید تلاش کی کوششیں جاری ہیں۔ 

انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اقوام متحدہ اور وینزویلا کے حکام نے مرنے والوں کی تعداد میں مزید اضافے کے پیش نظر 10,000 باڈی بیگز کی خریداری پر اتفاق کیا ہے۔

زلزلے سے سات ریاستیں متاثر ہوئی ہیں لیکن ہلاکتوں کا سب سے زیادہ خدشہ لا گویرا ریاست اور کاراکاس میں ہے۔ تقریباً 2,500 عمارتوں کو نقصان پہنچا جن میں سے اکثر مکمل طور پر منہدم ہو چکی ہیں۔
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